"فيسبوك" تفعل خاصية إزالة الرسائل الموجهة عبر "ماسنجر"

كم من مرة أرسلت رسالة لأحدهم على "فيسبوك ماسنجر" ثم ندمت فورا وحاولت مسحها، دون جدوى؟.. موقف يتعرض له الكثير من الناس، لتتكرر المطالبات للشركة بتوفير هذه الخاصية، وهو ما قامت به أخيرا.

سيكون لدى مستخدمي فيسبوك ماسنجر الآن نافذة مدتها 10 دقائق لإلغاء إرسال أي رسالة يريدونها من ماسنجر، سواء تم إرسالها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة، وفق ما ذكر "سكاي نيوز" نقلا عن موقع "ديجيتال تريندز".

وأعلنت فيسبوك عن تفعيل هذه الخاصية لإزالة الرسائل الموجهة عبر ماسنجر، بعد أن أتاحتها العام الماضي عبر خدمة واتساب المملوكة لها.

وقالت الشركة العملاقة في بيان: "هل حدث أن بعثت رسالة إلى مجموعة الأصدقاء غير الملائمة،

وبشأن كيفية استخدام الميزة، أوضحت فيسبوك أنه يمكن ذلك عن طريق النقر على الرسالة التي يُراد التراجع عن إرسالها، ثم اختيار "إزالة للجميع".

يذكر أن فيسبوك بدأت أولا بطرح الميزة على نطاق أصغر في الخريف الماضي، واختبرها مستخدمو أندرويد في كل من بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.

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