فيس بوك وجوجل تُمددا عمل موظفيهما من المنزل حتى نهاية 2020

من الواضح أن سياسية تبني العمل عن بعد لموظفي الشركات الكبيرة لن ينتهي قريباً وسيستمر مستقبلاً حيث أعلنت كل من فيس بوك وجوجل عن السماح لموظفيهما بالعمل من المنزل حتى نهاية العام الجاري 2020.

لتنضم بذلك إلى شركتي مايكروسوفت وأمازون اللتان أعلنتا عن إجراءات مشابهة حيث سمحت شركة بيل جيتس لموظفيها بالعمل منزلياً حتى نهاية العام بينما اكتفت رائدة التجارة الإلكترونية بالإفصاح عن خطتها بجعل عمل موظفي مقرها الرئيسي منزلياً حتى الثاني من أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات ليس بالغريبة حالياًُ نظراً لكون العمل عن بعد ومنذ بداية يناير الماضي أصبح إجراءاً روتيناً وسمة لضمان استمرار عمل الشركات والتقنية منها على وجه الخصوص في ظل تفشي كوفيد-19، حيث خلقت هذه الحالة قاعدة الواقع الجديد.



والتي قد تحمل في طياتها تأثيراً على أسلوب العمل ككل مستقبلاً أو حتى على تبني سياسة العمل عن بعد على نطاق أوسع بشكل مقارب لنظام العمل الروتيني بالدوام الكامل وبالتالي التأثير على عدد عمل الساعات اليومية مما يؤدي إلى تبني سياسية أجور مغايرة وفرض نظم وقواعد متوافقة مع الواقع الجديد.