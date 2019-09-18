في دبي... سينما الهواء الطلق تعود قريباً

عد اختبار أفضل تجارب السينما الداخلية في دبي، يمكن لعشاق الفن السابع التوجه إلى الخارج لمشاهدة أفلامهم المفضلة هذا الشتاء.

وليس عليك الانتظار لوقت طويل، حيث أعلنت Urban Urban Cinema أنها ستعود إلى الحبتور جراند في مرسى دبي الشهر المقبل.

وابتداءً من السبت 12 أكتوبر، ستقدم Urban Entertainment ثلاثة أفلام أسبوعيًا في سينما الهواء الطلق في حديقة Habtoor Grand، والتي ستقدم عروضها أيام السبت والأحد والاثنين، بحسب موقع واتس أون.

وتنطلق العروض يوم السبت 12 أكتوبر مع العديد من العروض الشيقة، وسيتم قريباً عرض جدول بالعروض الكاملة، بالإضافة إلى رابط شراء التذاكر.

وسيتم تسعير التذاكر بـ 75 درهم للفيلم، ولكن هناك أيضًا خدمة نادل في متناول اليد حيث يمكنك طلب مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة المعتادة للسينما بالإضافة إلى البيتزا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات والبوشار.

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع سينما الهواء الطلق: urbanoutdoorcinema.com