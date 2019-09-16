هذه أغلى 5 يخوت فاخرة في دبي

ترسو في موانىء دبي العديد من اليخوت الثمينة، والتي تشكل جزءاً من المشهد الفاخر للمدينة.

نستعرض فيما يلي 5 من أغلى اليخوت الفاخرة في دبي، بحسب موقع واتس أون:

1- يخت بطول 105 قدمًا بسعر 22،950،000 درهم

اليخت مزود بالعديد من التقنيات الحديثة مع شاشات تلفزيون سامسونغ مسطحة، ونظام Bose وإضاءة LED. وسوف تنام بشكل مريح في المقصورة الرئيسية الفاخرة الخاصة بك مع حمام داخلي خاص بها، وهناك مساحة كبيرة لجميع ضيوفك، مع كابينة الضيوف VIP وكابينة للضيوف الآخرين.

2- يخت بطول 106 قدم وبسعر 18183000 درهم

يتوفر اليخت على مساحة كبيرة للترفيه وهو مزود بخمس حجرات، خمسة حمامات ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى عشرة ضيوف خلال الليل.

3- يخت بطول 105 قدم وبسعر 13999999 درهم

سواء كنت مع أسرة كبيرة وتقضي وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء، فهذا اليخت الأنيق يتسع للجميع، وهو مزود بجاكوزي خاص به. ومثل غيره من اليخوت في هذه القائمة، تستوعب الكابينة عددًا يصل إلى 10 أشخاص، ولكننا على يقين من قدرته على استيعاب المزيد في أي من مناطق الجلوس الفخمة في أحد المستويات الثلاثة المتطورة.

4- يخت بطول 4. 124 قدمًا وبسعر 13،088،056 درهم

المظهر الخارجي أسود ورمادي داكن أملس، ويتناقض مع اللون الأبيض المتوسط ​​المليء بالحيوية على السطح الخارجي. تجول في الداخل وستجد غرفة جلوس فخمة على طراز رجل الكهف مع أرائك جلدية.

5- يخت بطول 120 قدم قدم وبسعر 9165000 درهم

اليخت يرسو حاليًا في أبو ظبي، لكنه لن يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يبحر إلى دبي. ويأتي بتجهيزات كاملة مع شواية في الهواء الطلق ومناطق للجلوس، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية داخلية فاخرة للغاية وغرفة سينما ومساحة لنوم ثمانية ضيوف.