في دبي... كيف تشتكي من ارتفاع فاتورة المستشفى؟

إذا شعرت أن فواتير المستشفى قد تضخمت بعلاجات غير ضرورية، فيجب عليك تقديم شكوى مفصلة إلى هيئة الصحة بدبي. ويجب دعم ذلك بجدول زمني دقيق للأحداث والأدلة الطبية.

وفي حال أظهرت التحقيقات أن الفواتير تم تضخيمها بشكل غير مبرر، سيتعين على المستشفى تحمل التكاليف، كما ورد في نشرة أصدرتها هيئة الصحة بدبي. وفي أعقاب التقرير، تساءل الكثيرون عن كيفية تقديم شكوى.

وقالت فيكتوريا زاجورسكي، وهي واحدة من سكان دبي: “يسعدني أن أرى التقدم الإيجابي في دعم المرضى وعائلات المرضى لتجنب دفع تكاليف العلاج المفرطة. فمنذ أن خرج والدي في 3 يناير بعد دخوله إلى المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع ترك لي فاتورة تزيد عن 120.000 درهم، كنت أتابع مع المستشفى لإيجاد حل، لكن دون أي فائدة”.

وأضافت “دخل والدي إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة، لكن الكثير من العناصر الواردة في الفاتورة لا تتناسب مع الأدوية الفعلية أو استشارة الطبيب أو المختبر أو الإجراءات التي تلقاها والدي.

وسعينا للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهذه الرسوم – وهي في حدود 30000 درهم على الأقل – لكن المستشفى التعاون معنا”.

واجهت ديبا فيرما وضعا مماثلا عندما مرضت الشهر الماضي. وقالت “عدت للتو من إجازة وأصبت بنوبات سعال شديدة والبرد والحمى”.

وفقًا لـ ديبا، فقد ذهبت إلى الطبيب للحصول على استشارة طبية، ولكن تم توجيهها لإجراء مجموعة من الاختبارات. وقالت ديبا: “لقد قمت ببعض الاختبارات، لكنني دائمًا ما أفضل الحصول على استشارة طبيبين. الطبيب الثاني وصف لي الأدوية بناءً على الأعراض دون طلب اختبارات غير ضرورية”.



وطلبت هيئة الصحة بدبي بالفعل من مقدمي الرعاية الصحية عدم إجراء علاجات واختبارات معملية غير ضرورية، أو وصف الأدوية غير الضرورية للمرضى وإطالة فترة العلاج، بعد رفع عدد من الشكاوى.

وفقًا للنشرة الدورية، كان هناك عدد متزايد من الشكاوى ضد مقدمي الخدمات حول عمليات القبول الموسعة وغير الضرورية للمرضى، بالإضافة إلى العلاجات الطبية التي تشمل المختبرات والتشخيص وأي خدمات أخرى.

وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، صرح صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتأمين الصحي (DHIC) أن المرضى لديهم الحق في مراجعة الفاتورة، ويمكنهم طرح أو رفض الفاتورة حتى لو تم تقديم الخدمة.

وأضاف أن المرضى يطلبون في بعض الأحيان إجراء مزيد من الاختبارات، معتقدين أنها أفضل بالنسبة لهم. لكن في بعض الحالات، يكون الأطباء حذرين للغاية.

كيفية تقديم شكوى:

– يجوز للأعضاء المؤمن عليهم إثارة أي مخاوف أو شكاوى عبر بوابة iPROMeS على موقع (www.isahd.ae)

– يمكنهم إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني على ISAHD@dha.gov.ae

– يمكن للموظفين المهتمين بالممارسات غير الأخلاقية في المنشأة الصحية إرسال بريد إلكتروني أيضًا

– يجب أن تحتوي الشكوى على شرح مفصل للسيناريو وجدول زمني دقيق للأحداث، بالإضافة إلى أدلة طبية تدعم الادعاء

– بمجرد تجميع الأدلة الكافية، سيتم رفعها إلى لجنة طبية تعينها مؤسسة دبي للتأمين الصحي، حيث تحقق اللجنة في الحالة وتصدر القرار المناسب.