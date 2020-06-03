في كوريا... جينيسيس G80 تتحول إلى سيارة أجرة

التقطت عدسة الكاميراً مشهد جينيسيس G80 بعد تحولها لسيارة أجرة في موطنها الأم، كوريا.

تبدو هذه الفكرة مناسبة لسيارات الأجرة الفاخرة في كوريا كبديل عن استعمال سيارات فاخرة أوروبية، فهي تمثل الصناعة المحلية في موطنها بطريقة جيدة، كما يتوقع أن تكون تكاليف تشغيلها وصيانتها أقل وأسهل، وأخيرً فإن جينيسيس G80 هي سيارة فاخرة بالفعل تقدم ميزات غير مسبوقة في عالم السيارات الفاخرة.

بما أن هذه سيارة أجرة فمن المتوقع أنها بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر والذي ينتج 300 حصان و421 نيوتن-متر، والذي سيتوفر في أسواق عديدة، وتوفر جينيسيس أيضاً خيار محرك V6 ينتج 375 حصان و530 نيوتن-متر. كما توفر السيارة بخيار الدفع الكلي للعجلات.