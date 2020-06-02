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نيسان تعرض فيديو تشويقي لسياراتها المستقبلية ومن ضمنها Z الرياضية

منشور 02 حزيران / يونيو 2020 - 09:36
نيسان اتبعت الأبجدية الإنجليزية في ترتيب السيارات، ويمكن ملاحظة التصميم النحيل للمصابيح وخطوط التصميم الأساسية السلسة في جميع السيارات
شركة نيسان
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أطلقت نيسان مقطع فيديو جديد للتشويق لمجموعة من سياراتها، وتضمنت التشويقة النظرة الأولى لـ Z الرياضية الجديدة.

أطلقت نيسان مقطع فيديو جديد للتشويق لمجموعة من سياراتها، وتضمنت التشويقة النظرة الأولى لـ Z الرياضية الجديدة.

يمكن ملاحظة أن نيسان اتبعت الأبجدية الإنجليزية في ترتيب السيارات، ويمكن ملاحظة التصميم النحيل للمصابيح وخطوط التصميم الأساسية السلسة في جميع السيارات. وعند الوصول لـ Z سنشاهد أيضاً شعار السيارة الكلاسيكي.

ستكشف نيسان عن 12 سيارة خلال الـ18 شهراً التالية، ومن ضمنها سيارات SUV وسيارات كهربائية جديدة وبالطبع Z موديل 2021.

 

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Via SyndiGate.info


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