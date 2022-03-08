في يوم المرأة العالمي: سعوديات شغلن مناصب مرموقة عالميًا

يحتفل العالم اليوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي، والذي يعتبر واحد من أهم المناسبات العالمية التي تخص المرأة وتقدرها، ويتم خلال هذا اليوم تسليط الضوء على عدد من النساء اللواتي أثرن بشكل أو آخر في العالم.

وفي هذه المناسبة نسلط الضوء على أبرز السيدات السعوديات اللواتي شغلن مناصب عليا في عدد من المنظمات العالمية:

السيدة بسمة الميمان

تشغل السيدة السعودية بسمة الميمان منصب مرموق في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حيث تتولى السيدة بسمة منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وذلك منذ عام 2018.

وصنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط السيدة بسمة في المرتبة 13 ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية، وفي العام الماضي 2021 تم اختيارها في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط.

الدكتورة أفنان الشعيبي

شغلت الدكتورة أفنان منصب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة دولية متخصصة بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

تملك الدكتورة أفنان تاريخ طويل مليء بالانجازات الكبيرة، وشغلت عدد من المناصب المرموقة والمهمة، حيث انها تعتبر اول سعودي ترأس غرفة التجارة العربية البريطانية.

السيدة سميرة عزيز

تعتبر الإعلامية والمخرجة السعودية سميرة عزيز أول سعودية شغلت منصب مديرة منظمة الاتحاد الدولي للرياضات العالمية GSF التابعة للأمم المتحدة.

كما أنها أول سعودية تمكنت من الحصول على جائزة النساء الناجحات في فئة "رمز ثقافي كبير من الشرق الأوسط" في مدينة دبي الإماراتية.

وهي أيضا أول سعودية مديرة وكاتبة ومنتجة للمسرح في منطقة بوليوود، كما أنها تعتبر أول روائية سعودية باللغة الأردية، هذا بالاضافة لكونها أول سعودية تقدم عملاً من تأليفها وإخراجها في بوليوود.

ديمة اليحيى

تشغل السيدة ديمة اليحيى منصب منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وهذه المنظمة هي عالمية تم انشائها من خلال 7 دول تتصدرها المملكة العربية السعودية.

وديمة اليحيى هي أول سعودية تتولى منصب مدير عام المنصات التقنية والمطورين في مايكروسوفت العربية، وديمة اليحيى مستشارة ومصممة برامج وقائدة مبادرات رقمية استراتيجية.

شغلت السيدة اليحيى منصب الرئيس التنفيذي للابتكار بمؤسسة "مسك"، كما شغلت منصب والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي للابتكار في "مايكروسوفت".