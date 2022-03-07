لصناع المحتوى: 5 أدوات مجانية تساعدك على تطوير محتواك

أصبحت صناعة المحتوى من أكثر المهن والمهارات المطلوبة في وقتنا الحالي، حيث كثرت بشكل كبير مؤخرًا المواقع الإخبارية والترفيهية.

ويعمل الكثيرون في الوقت الحالي بصناعة المحتوى، ويحرص صناع المحتوى على إيجاد الكثير من الأدوات التي تساعدهم لتحسين.

في هذا المقال نقدم عدد من الأدوات المجانية التي يمكن لصناع المحتوى الاستفادة منها:

غوغل ترند Google Trends:



هذه الأداة مثالية للذين يعملون في إنشاء المحتوى بشكل يومي، مثل المحررين والمدونين، تساعدك هذه الاداة على معرفة الموضوع الأكثر تداولًا وبحثًا في عدد من دول العالم، إلا أنها تتضمن دولتين عربيتين فقط هما السعودية ومصر تبقيك هذه الأداة على اطلاع بكل ما يخص المحتوى من مواضيع مهمة ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير.

2. Moz من أجل استكشاف الكلمات المفتاحية

الكلمة المفتاحية من أساسيات صناعة المحتوى، وتسهل هذه الأداة الكثير على صانع المحتوى من خلال تقديم بعض الميزات مثل اختيار الكلمات المفتاحية معرفة قوتها وفعاليتها في تصدر محركات البحث.

من بين الأدوات الخاصة بهذا الموقع Moz Keyword Explorer، التي تساعد على توفير اقتراحات حول الكلمات الرئيسية وتحليل SERP الذي يكشف عن حجم البحث عن الكلمة الرئيسية، يتيح الموقع عمل عمليتين بحث مجانيتين وفي حال رغبت بأكثر من عمليتين عليك الاشتراك بما يقارب الـ 50 دولار شهري.

3- Pixlr

يوفر بيكسلر مميزات برنامج تعديل الصور فوتوشوب بشكل مجاني، وفي حال أراد صانع المحتوى بعض الميزات الأخرى يمكنه الاشتراك بهذه الاداة بمبلغ بسيط جدًا وهو 14.99 دولار سنوي.

4- أداة Grammarly الخاصة بالتحرير

التحرير من الأمور المهمة لصانع المحتوى وأداة Grammarly هي أداة تعمل على التدقيق اللغوي والإملائي، كما أنها تصحح علامات الترقيم يمكنك اضافة البرنامج الى جهازك واستمتع بالتدقيق، حيث تقوم هذه الاداة على وضع خط أحمر أسفل كل كلمة خاطئة مع خيارات التدقيق.



5- تريللو Trello

يسهل هذا البرنامج عمل الفريق الواحد في أي منشأة، حيث يساعد على مشاركة المحتوى مع الفريق من أجل الموافقات وانشاء قوائم تحريرية.

كما يساعد تريللو على تنظيم العمل ومتابعة الإنجاز ومعرفة قدرات الفريق، وتحمل النسخة المدفوعة ميزات إضافية.