قائمة السيارات الأكثر أمانًا لعام 2023

أعلن IIHS معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة عن القائمة السنوية الخاصة بالسيارات التي حصلت على أعلى درجات الأمان في تقييمات السلامة والتصادم.

وكشف المعهد ان القائمة في هذا العام أقصر بكثير من الأعوام الماضية، وأوضح أن السبب يعود لـ زيادة صعوبة الاختبارات، مما يعني أن السيارات التي في القائمة أصبحت تلبي معايير أفضل خاصة بالسلامة وبالتالي هي اكثر أمانًا.

وأضاف المعهد ان انخفاض عدد السيارات في قائمة هذه العام 2023 يعود أيضًا إلى اضافة اختبار جديد وهو اختبار اصطدام جانبي أكثر صرامة من السابق، بالإضافة لتقييم أكثر شمولة لـ "فرملة الطوارئ التلقائية"، هذا إلى جانب متطلبات جديد للمصابيج الأمامية.

ولتحصل السيارات على أعلى تصنيف في Top Safety Pick + كان عليها الحصول على علامة مقبولة أو جيدة في اختبار تصادم جانبي مصمم لتكرار تأثير أعلى سرعة مع سيارة أخرى.

كما يجب على المركبة أن تضم أنظمة فرامل الطوارئ التلقائية للحصول على التصنيف، وهي الأنظمة التي تمتع الاصطدام مع المشاه في الليل.

وكشف معهد IIHS ان سيارات تويوتا ولكزس كانا الأوائل من ناحية عدد الجوائز في القائمة، وفي المرتبة الثانية هوندا وامورا، لتأتي سيارة مازدا ورائهم في الترتيب.

قائمة السيارات الأكثر أمانًا في عام 2023:

السيارات الصغيرة الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

أكورا انتيغرا

السيارات متوسطة الحجم الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

تويوتا كامري

سوبارو أوت باك



السيارات الفاخرة الكبيرة الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

جينيسيس G90

سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

لكزس UX

هوندا CR-V

هوندا HR-V

سوبارو سولتيرا

سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

هيونداي Palisade

فولكس فاجن ID.4

كيا تيلورايد

سوبارو Ascent

نيسان باثفايندر

تويوتا هايلاندر

سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

إنفينيتي QX60

اكورا MDX

أكورا RDX

تسلا موديل واي

لكزس NX و NX Plug-in الهجينة

لكزس آر إكس

فولفو XC90 و XC90 Recharge

ميني فان الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

هوندا اوديسي

تويوتا سيينا

بيك اب كبير الفائزة بجائزة Top Safety Pick +:

تويوتا تندرا crew cab and extended cab

ريفيان R1T



