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قرار تركيا في تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك لن يؤثر على الأزمة الاقتصادية

قرار تركيا في تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك لن يؤثر على الأزمة الاقتصادية
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