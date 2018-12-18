قرضان ميسران بقيمة تبلغ 97 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

وقعت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين، على اتفاقيتين لقرضين ميسرين من بنك الاعمار الألماني بقيمة تبلغ 97 مليون يورو.

وقعت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين، على اتفاقيتين لقرضين ميسرين من بنك الاعمار الألماني بقيمة تبلغ 97 مليون يورو، وذلك لتمويل مشروعين حيويين مهمين لقطاع المياه، وفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية.

وقعت الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود مع مدير إدارة الشرق الأوسط في بنك الإنماء الألماني ستيفان زيب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وحسب البيان، أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكر حكومة بلادها للجمهورية الألمانية لدعمها المتواصل على مدار السنين، ودعمها لقطاعات حيوية مثل المياه، والصرف الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، اضافة إلى تقديمها دعماً إضافياً في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية.

وقالت الوزيرة قعوار إنه جرى التوقيع على اتفاقية تمويل للمرحلة الرابعة من مشروع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة في قطاع المياه بقيمة 60 مليون يورو، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير استهلاك الطاقة في قطاع المياه والصرف الصحي وتخفيض كلفة الطاقة على شركات المياه الأردنية.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية الشريحة الأولى من إجمالي القرض الميسر الذي سيقدمه بنك الإعمار الألماني للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من برنامج إدارة مصادر المياه للعام 2018 وبقيمة 37 مليون يورو، وذلك بهدف إعادة هيكلة وتوسيع وتحسين أداء شبكات المياه في بلَديتي إربد الكبرى والرمثا شمال الأردن من أجل توفير كميات إضافية من المياه وتأمين مستويات كافية من الخدمات للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في البلَدتين، إضافة إلى تحسين أداء شبكات المياه فيهما للحد من فاقد المياه وتخفيض استهلاك الطاقة المستخدمة.

وأشارت إلى أنه ستكون فترة تنفيذ المشروعين حوالي خمس سنوات، كما ستكون الشروط التمويلية لهذين القرضين ميسرة جداً، حيث ستبلغ فترة السداد 15 عاماً منها فترة سماح مدتها خمسة أعوام.

كما اعتبر مدير دائرة الشرق الأوسط لدى بنك الإعمار الألماني أن الشراكة مع الأردن بناءة ونموذجية والأفضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع ألمانيا، مثمناً دور الحكومة الأردنية على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها.

وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، ودورها الكبير في وقوفها إلى جانب الأردن، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن.

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