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قرضان ميسران بقيمة تبلغ 97 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

قرضان ميسران بقيمة تبلغ 97 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن
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