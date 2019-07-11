قريباً... سيارة كهربائية ميني كوبر من بي إم دبليو في الإمارات (صور)

تستمر المسيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية، مع أخبار جديدة تشير إلى أن أول سيارة ميني كوبر خالية من الوقود الأحفوري ستصل إلى دولة الإمارات بنهاية العام.

وكشفت شركة بي إم دبليو أنها ستستمر في إنتاج هذا السيارة في مصنعها في أكسفور بالمملكة المتحدة، وسيصل سعرها إلى حوالي 36 ألف دولار (133 ألف درهم).



وستكون السيارة قادرة على قطع مسافة 270 كيلومتراً بعملية شحن واحد، وهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 181 حصان، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.



ولحماية المشاة، ستصدر السيارة ضوضاء طفيفة عند السرعات المنخفضة – كما هو مطلوب بموجب التشريعات الأوروبية الجديدة – حتى يتمكن الناس من سماع السيارة الصامتة وهي تقترب منهم.



وتأتي هذه الأخبار في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه فولكس واجن عن إيقاف خطوط التجميع في مصنع بويبلا بالمكسيك، حيث قالت الشركة المصنعة إن القرار اتخذ لأن الشركة تريد التركيز على تطوير السيارات الكهربائية.

