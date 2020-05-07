قريباً... فيس بوك تعتزم إطلاق تطبيق Discover لتصفح الانترنت مجاناً

هل تذكرون مشروع Free Basics من فيس بوك؟ كانت مهمته إتاحة الإنترنت مجاناً للمستخدمين الذين لم يسبق لهم الدخول للشبكة.

والآن تعيد فيس بوك إطلاق مشروعها على شكل تطبيق خاص يدعى Discover سيتيح للمستخدمين الاتصال بالانترنت مجاناً.

التطبيق قيد الاختبار حالياً في البيرو وهي إحدى الدول الـ 55 التي كان مشروع Free Basics يدعمها. وتتعاون فيس بوك مع شركات الاتصالات في الدول التي يدعمها المشروع لتوفر لمستخدمي التطبيق باقة بيانات مجانية يومياً تستخدم لتصفح الانترنت عبر التطبيق.

لن تحتاج إلى حساب فيس بوك لاستخدام التطبيق، كما لن تحتفظ فيس بوك ببيانات تصفحك فتستهدفك بالإعلانات.

يجب أن تعرف أن التطبيق يتيح الأستخدام الأساسي فقط، بمعنى أنه لن يمكنك تصفح المحتوى الذي يستهلك البيانات مثل الفيديوهات، كما تختلف الباقات التي توفرها الشركات مجاناً من بلد لآخر حسب رغبة شركة الاتصالات.

الهدف من التطبيق إبقاء المستخدمين متصلين بالانترنت حتى في حال لم يتوفر لديهم رصيد كافي من البيانات. في إشارة إلى أنه لن يكون مقيداً بعدد معين من المواقع التي يدعم تصفحها مجاناً، كما كان مشروع Free Basics يفعل.

نتيجة الممارسات غير التنافسية التي كان يفعلها المشروع، تعرض للحظر في الهند في عام 2016 والتي كانت أهم وأكبر الدول التي تستخدمه، لذا جاءت فيس بوك الآن برؤية أكثر عدالة فهي ستوفر الدخول لكافة المواقع مجاناً ضمن الباقة المتاحة لك.

سيتوسع اختبار التطبيق خلال الأسابيع القادمة في المزيد من الدول من بينها العراق.