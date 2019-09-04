قريباً في دبي... “موديل ريستورانت” مفهوم جديد للمطاعم!

من المتوقع أن يصل مفهوم جديد للمطاعم في دبي، سيوفر وجبات مجانية للأشخاص “الجميلين”، وسيتم توجيه هذه المنصة الجديدة نحو العارضات اللواتي يحصلن على وجبات مجانية للمساعدة في تعزيز “أجواء” المطاعم.

مبادرة “موديل ريستورانت” هي من بنات أفكار رجل الأعمال الإيطالي جيوفانباتيستا سيمينو، الذي أسس أيضًا وكالة لوسائل التواصل الاجتماعي SocialAsk و Remodels، ومقرها لندن.

ويمكن الاشتراك عن طريق اتباع الحساب الخاص @ModelRestaurant وإرسال رسالة مباشرة في وقت لاحق مع الموقع.



وسيختار الحساب بعد ذلك مطعمًا بالقرب من موقع العارضة التي ستحصل على وجبة مجانية مقابل “تحسين” أجواء المطعم من خلال وجودها ومشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستخدم المبادرة حاليًا من قبل 21 مطعمًا “ممتازًا” في لندن، بالإضافة إلى 12 مطعم في نيويورك، ومن المتوقع إطلاقها في دبي في ديسمبر، بحسب موقع esquireme.