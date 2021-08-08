قطر: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للشهر الأربعين على التوالي و يسجل 205.6 مليار ريال في يوليو 2021

سجلت الاحتياطيات الدولية و السيولة بالعملة الأجنبية لقطر ارتفاعا للشهر الأربعين على التوالي. كما سجلت في يوليو الماضي نموا بنسبة 1% على أساس سنوي إلى نحو 205.6 مليار ريال وفقا بيانات مصرف قطر المركزي.



وأظهرت النشرة الشهرية للاحتياطي الأجنبي في قطر الشهر الماضي زيادة الاستثمار في "المعدن الأصفر" الذهب بنسبة 10.3% إلى نحو 12.3 مليار ريال، و نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 27.6% وصولاً إلى 41.3 مليار ريال، فيما سجل الاستثمار في سندات و أذونات الخزينة الأجنبية انخفاضاً بنسبة 8.6% الى نحو 93.6 مليار ريال.



وسجلت "الموجودات السائلة" الودائع بالعملة الأجنبية الشهر الفائت نمواً بنسبة 1.3% إلى 56.5 مليار ريال و هو الأعلى منذ عام 2018 .

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