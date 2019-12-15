قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز إلى 110 ملايين طن

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي إن قطر تمضي قدما صوب زيادة إنتاجها من الغاز ليصل إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024، ثم إلى 127 مليون طن عام 2027.

وأضاف في كلمة لمنتدى الدوحة أمس السبت أن المستقبل المقبل هو للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تبتعد حاليا عن استخدام الفحم كوقود أحفوري وتتجه بدلا منه لاستخدام الغاز الطبيعي، معتبرا أن دعم توسيع استخدام الغاز الطبيعي يعتبر هدفا لدولة قطر وليس مجرد مورد.

وأكد وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هناك مستوى مرتفعا من الطلب يأتي من الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن قطر للبترول لديها خطط مستقبلية لتلبية هذه الاحتياجات، ومعبرا عن قناعته بضرورة تطوير هذه البنى التحتية لهذه الغاية.

وحول الضغوط الجيو سياسية وتعرض قطر للحصار أجاب أنه "لا يحب التحدث عن هذا الأمر لأنه أمر تخطته دولة قطر منذ فترة طويلة، فمع بدء الحصار تمكنت قطر للبترول والشركات التابعة لها من تخطي الآثار السلبية للحصار في غضون من 5 إلى 10 أيام من خلال مجموعة من التدابير لتغير طريقة قيامها بأنشطتها بما يتوافق مع الوضع الجديد" قائلا: "إذا لا أثر في ذلك علينا".

وتابع في هذا الصدد بقوله "إن قطر للبترول لا تخلط السياسة بالاقتصاد والأعمال، لذا فإن دولة قطر ما زالت تؤمن 40% من احتياجات الإمارات من الطاقة".

واعتبر الكعبي أن السوق الأوروبي يعتبر واحدا من الأسواق المستهدفة لقطر فيما تتزايد احتياجات القارة للغاز، مشيرا إلى أن هناك طموحا متزايدا بشأن هذا السوق ولكن لا نعتبر أنفسنا منافسين لأحد في هذا السوق، فالسوق الأوروبي سوق كبير وسنستمر بتزويده بالغاز.



وأفاد بأن قطر للبترول تشترك في مشروع بالولايات المتحدة لإنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنحها مرونة ليست موجودة لدى الكثير من الشركات المشابهة.



من جهته توقع الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني توقيع مزيد من العقود فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، خصوصا مع دخول العديد من الدول في مجال إنتاج الغاز ومن أبرزها الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بسوق الغاز الأوروبي أشار بوياني إلى أنه سوق مفتوح لا ترتبط حركة توريد الغاز فيه بالمسائل السياسية إنما تتأثر بسلوك الشركات المزودة له، كما أن أوروبا في حاجة ماسة لمزيد من الغاز، لذا فهي تسعى لتنويع مصادرها لتحقيق الاستقرار في السوق فيما يتعلق بعمليات الإمداد.



أما الرئيس التنفيذي لشركة إيني للطاقة كالوديو ديسكالزي فقد أكد أن توفر الغاز الطبيعي بأسعار متدنية أصبح أمرا منافسا لأسعار الفحم، وبات يحقق نموا سنويا يصل إلى 10 بالمائة.

