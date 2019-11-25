قطر ترفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027

أعلن وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" سعد الكعبي، اليوم الإثنين، أن الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال سترتفع إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 من 77 مليون طن حالياً.

وقطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ سنوات، وتهدف لبناء توسعات كبيرة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الضخمة لديها في إطار خطتها لزيادة الإنتاج.

وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.