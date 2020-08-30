قطر ترفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت قطر اليوم الأحد تغييرات في قوانين العمل رفعت بمقتضاها الحد الأدنى للأجور 25 بالمئة إلى ألف ريال قطري (274.6 دولار)، إضافة إلى تسهيل إجراءات انتقال العامل إلى جهة عمل أخرى.



وقالت وزارة العمل في بيان إن الحد الأدنى الجديد للأجور غير تمييزي وينطبق على جميع العمال.



وأضافت أنه يتعين على الشركات أيضا توفير السكن والمأكل للعمال أو مخصصا شهريا إضافيا يغطي ذلك بقيمة 800 ريال.



ورحبت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذه التغييرات.



وقالت المنظمة إن قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حدا أدنى غير تمييزي للأجور.



وأضافت أنه بالإضافة إلى إصلاحات أخرى، فإن إلغاء حاجة الموظفين للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم "يفكك بشكل فعال" نظام الكفالة