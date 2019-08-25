قطر تعتزم تسيير 627 حافلة كهربائية للنقل العام في 2020

تبدأ قطر العام المقبل، تشغيل 627 حافلة كهربائية، ما يجعلها أول دولة في المنطقة تمتلك أسطولاً كاملاً من الحافلات الكهربائية خاصا بخدمة شبكة النقل العام.

وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، حرصها على استخدام وسائل نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيس بأن تصبح جميع الحافلات العامة في قطر كهربائية بحلول عام 2030.

وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي صدر اليوم السبت، إن خدمة حافلات النقل العام شهدت نموا في أعداد الركاب بنسبة 40% خلال الفترة من العام 2015 إلى نهاية العام الماضي.

وأرجعت هذا النمو إلى أعمال التحسين التي نفذتها الوزارة لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات "كروة" مشغل حافلات النقل العام في قطر.



وشملت أعمال التحسينات اعتماد مسارات جديدة للحافلات لتلبية الطلب على وجهات جديدة بناء على آراء ومقترحات الركاب، وتوفير خمسة خطوط سريعة لحافلات النقل العام تربط مطار حمد الدولي بمدينة الخور، وجزيرة اللؤلؤة ومنطقة الخليج الغربي، ومنطقة المطار القديم، والمناطق الصناعية، لخدمة المسافرين عبر المطار، وساهمت هذه التحسينات خلال العام 2018 بنقل أكثر من مليون راكب من وإلى المطار وبزيادة نسبتها 90% مقارنة مع العام 2017.

وأنجزت الوزارة تطوير وتحسين شبكة مسارات الحافلات الحالية، ووضع جداول زمنية للرحلات على النحو الأمثل، واعتماد البطاقات الذكية في عمليات الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال لحافلات كروة.

إضافة إلى ذلك أطلقت شبكة الحافلات المغذية لمترو الدوحة "مترولينك" بهدف دعم عمليات المترو، وجرى تشغيل 24 مساراً جديداَ منذ إبريل/ نيسان الماضي لنقل الركاب من وإلى محطات الخط الأحمر من منطقة الخليج الغربي إلى مدينة الوكرة، كما سيجري إطلاق 25 مساراً إضافياً أخرى عند تشغيل خطوط مترو الدوحة "الأخضر"بمعدل 10 مسارات، و"الذهبي" 15 مساراً.

إضافة إلى إطلاق خدمة "مترو اكسبرس" التجريبية لمستخدمي المترو في منطقة الخليج الغربي، وتقدم هذه الخدمات مجاناً خلال الوقت الحالي ريثما تبدأ عملية التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى لمترو الدوحة.



وأوضح البيان أن الوزارة تجري عمليات تطوير مرافق البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل هذا التطوير إنشاء أربعة مواقع جديدة لمرافق المواقف والركوب في مناطق القصار والوكرة ولوسيل والمدينة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء خمس محطات للحافلات في منطقة السودان ولوسيل والوكرة والمنطقة الصناعية ومشيرب والغرافة، وكذلك إنشاء أربعة مستودعات للحافلات تتضمن مرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة المشغلة، ومواقف للحافلات ومراكز للصيانة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة المواصلات القطرية" كروة" حطمت رقما قياسيا عالميا، في عام 2009، ودخلت الى موسوعة "غينيس" لتمكنها من امتلاك أكبر اسطول حافلات نقل في العالم.

وحقق الرقم القياسي القطري ما يعادل ثلاثة أضعاف الرقم الذي سجل باسم ألمانيا والبالغ 119 حافلة مقابل 325 حافلة لشركة "كروة" في ذلك العام.

أما اليوم فيبلغ أسطول "كروة" زهاء 3800 حافلة منها 270 حافلة نقل عامة تخدم من خلال 52 مسارا، و2800 حافلة مدرسية تنقل نحو 70 ألف طالب وطالبة يوميا، و700 حافلة مخصصة لخدمة كبريات الفعاليات في الدولة بجانب خدمات النقل الجماعي من خلال التأجير الخاص ومختلف التعاقدات، وفقا لتقارير إعلامية.