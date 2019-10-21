قطر تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان

قال السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، إنّ الدوحة تعتزم ضخّ مزيد من الاستثمارات في السودان.

وأعرب الكبيسي، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، أمس الأحد، عن رغبة قطر في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأضاف أنّ الدوحة ستقوم بمزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، وستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السودان في كل المجالات، ولم يحدد السفير حجم الاستثمارات المرتقبة ولا تاريخاً لضخها.

وتستثمر قطر حالياً 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعاً زراعياً وسياحياً وعقارياً، وفق بيانات سودانية رسمية.

من جانبها، قالت الوزيرة السودانية، إنّ بلادها تتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات القطرية، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأضافت أنّ الحكومة تعكف على مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، معربة عن شكرها لدولة قطر على دعمها للسودان في تحقيق السلام، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

السعودية تبحث عن فرص

في السياق، قال السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، الأحد، إنّ بلاده تبحث عن "فرص كبيرة وحقيقية" للاستثمار في السودان.

وأضاف، خلال لقاء مع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، في الخرطوم، أمس الأحد، أنّ بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان والسعي للاستثمار على مستوى الطاقة والتعدين.



من جانبه، رحّب وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، برغبة السعودية بالاستثمار في بلاده على مستوى المعادن والطاقة والبترول.

ودعا إبراهيم شركة "أرامكو" السعودية للاستثمار في قطاع النفط في البحر الأحمر، والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء بالأراضي السودانية.

والعام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والخرطوم 8 مليارات دولار، بحسب غرفة التجارة السعودية، وتعد الاستثمارات السعودية الأكبر من بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة تقدر بـ 11 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية سودانية.