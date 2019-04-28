قطر تفتتح أول مصنع لإنتاج الشاي

افتتح وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، اليوم الأحد، أول مصنع لإنتاج الشاي محلياً بعلامتيه (ليبتون وريد ليبل)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.

ويقع مصنع تعبئة الشاي الجديد التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية" في المنطقة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية، وينتج المصنع عبوات شاي ذات أحجام مختلفة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال وزير التجارة "يساهم افتتاح المصنع في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ومنها قطاع المنتجات الغذائية"، وجدد الوزير دعوته إلى القطاع الخاص للمبادرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة التي توفرها الدولة في القطاعات المختلفة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة "التحويلية"، عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، إلى أن شركته تهدف من الاستثمار في مجال الأغذية إلى تلبية الطلب المتنامي على الشاي والمنتجات ذات الصلة، إذ تمثل مبيعات (ليبتون وريد ليبل) نحو ثلثي المبيعات في السوق المحلية، كما أن العمل مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال ووفقاً لأعلى المعايير سوف يكون إضافة نوعية إلى باقي مصانع التحويلية في الدولة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، خميس أحمد المهندي، في كلمة خلال افتتاح المصنع، أن وجود ماركات عالمية في السوق القطرية يعد ضمانة للتنوع الاقتصادي وهو إحدى أولويات المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص في استقطاب الماركات العالمية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد القطري.

وثمّن الجهد المبذول من كافة الجهات خلال الفترة الماضية لاستقطاب شركة يونيليفر العالمية لافتتاح هذا المصنع بالدوحة، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر كونه يعطي رسالة قوية للخارج بأن هناك بيئة استثمارية قوية وجيدة في قطر وأن هناك فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بدولة قطر.

ولفت إلى أن هناك توجهاً في المستقبل من أجل استقطاب علامات تجارية معينة، مؤكداً أنه سيتم العمل على هذه الاستقطابات في الفترة المقبلة، ومعلناً أنه سيتم في القريب العاجل طرح فرص استثمارية من خلال المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية لشاي ليبتون وريد ليبل جزء من شركة يونيليفر العالمية والتي تمتلك علامات تجارية كثيرة في مجالات مختلفة، كمنتجات العناية الشخصية والمرطبات والأطعمة ومنتجات الرعاية المنزلية.