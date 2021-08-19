قطر: صافي عجز الموجودات الأجنبية في البنوك ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

سجل صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعاً خلال شهر يوليو / تموز السابق بنسبة 7.75% على أساس شهري إلى 482.6 مليار ريال (الأعلى على الإطلاق)، وذلك بتأثير من زيادة حجم المطلوبات إلى 711.5 مليار ريال، مقابل انخفاض موجودات بنوك قطر لدى نظيراتها الأجنبية إلى نحو 229 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

هذا واستقر صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي عند 148.2 مليار ريال ، ما ساهم في المحصلة بإرتفاع مجموع صافي عجز الموجودات الأجنبية في قطر بنسبة 11.5% على أساس شهري إلى 334.4 مليار ريال.

يذكر أن صافي عجز الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر كانت قد تراجعت خلال شهر يونيو / حزيران الماضي بنسبة 0.77% على أساس شهري إلى 447.9 مليار ريال، وفقا لنشرة الوضع النقدي للجهاز المصرفي الصادرة عن مصرف قطر المركزي.