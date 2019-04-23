قطر: ودائع غير المقيمين ترتفع بنسبة 20% على أساس سنوي في مارس 2019

منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 06:47
سجلت ودائع القطاع العام انخفاضا بنسبة 1% على اساس سنوي إلى 318 مليار ريال
سجلت ودائع القطاع العام انخفاضا بنسبة 1% على اساس سنوي إلى 318 مليار ريال
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سجلت ودائع القطاع العام انخفاضا بنسبة 1% على اساس سنوي إلى 318 مليار ريال

ارتفع اجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك العاملة في قطر خلال مارس الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي الى 176.5 مليار ريال، وبنسبة 3.5% على أساس شهري.

هذا وأظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي  بنسبة 3% إلى 846.5 مليار ريال مدعوما بنمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.8% إلى 499 مليار ريال.

كما وسجلت ودائع القطاع العام انخفاضا بنسبة 1% على اساس سنوي إلى 318 مليار ريال، وارتفاعاً مقارنة بشهر فبريار الماضي بنسبة 8.8%، بينما سجلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 10.4% على أساس سنوي  الى نحو 29.5 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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