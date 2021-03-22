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قطر: ودائع غير المقيمين ترتفع 4.5% في فبراير إلى 252 مليار ريال

منشور 22 آذار / مارس 2021 - 07:02
نمت الودائع لدى البنوك في قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 912 مليار ريال، بدعم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.5% وصولا إلى 251.6 مليار ريال
سجلت الموجودات لدى  البنوك في قطر الشهر الماضي أعلى مستوى في تاريخها  متجاوزة 1704 مليار ريا
أبرز العناوين
ارتفع إجمالي الإئتمان لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.8% على أساس شهري إلى 1156 مليار ريال بدعم من زيادة قروض القطاع العام بنسبة 2% إلى 377 مليار ريال.

ارتفع إجمالي الإئتمان لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.8% على أساس شهري إلى 1156 مليار ريال بدعم من زيادة قروض القطاع العام بنسبة 2% إلى 377 مليار ريال.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي لشهر فبراير الماضي، فقد نمت الودائع لدى البنوك في قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 912 مليار ريال، بدعم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.5% وصولا إلى 251.6 مليار ريال.

هذا وسجلت الموجودات لدى  البنوك في قطر الشهر الماضي أعلى مستوى في تاريخها  متجاوزة 1704 مليار ريال، مدفوعا بزيادة الإئتمان المحلي إلى 1081 مليار ريال، وإستقرار الإستثمارات المحلية عند 207.7 مليار ريال.

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كلمات دالة:اقتصاد قطر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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