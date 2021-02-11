قمة دافوس ستعقد في سنغافورة أغسطس المقبل

وكان قد انطلق منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي افتراضيا نهاية الشهر الماضي، وناقش المنتدى - الذي يعقد عادة في دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية، لكن وباء كورونا حكم بغير ذلك - فيروس كوفيد - 19 واللا مساواة الموجودة في العالم.