قمر دبي.. مشروع سياحي قادم بتمويل 5 مليارات دولار

يسعى رجل الأعمال الكندي الشهير مايكل هندرسن وهو مؤسس مشارك في شركة منتجعات "مون وورلد" "عالم القمر" على تطوير هذه السلسلة والعمل على فندق يشبه شكل "القمر" يصل ارتفاعه إلى 274 مترًا، فوق مبنى بطول 30 مترًا في مدينة دبي الإماراتية.

قمر دبي مشروع قادم ينير المدينة الإماراتية

يعمل هندرسن على مشروع مقترح تموله مؤسسة "مون وورلد ريزورتس إنك"، بقيمة 5 مليارات دولار، حيث قال رجل الأعمال الكندي في تصريح سابق "لدينا أكبر علامة تجارية في العالم" في أشارة منه إلى "القمر".

والمشروع الذي يعمل عليه هندرسن يضم منتجعًا داخل هيكل كروي وفنق يضم ما يقارب الـ 4 آلاف غرفة، بالإضافة إلى ساحة كبيرة قادرة على استيعاب 10 الاف شخص.

هذا كله إلى جانب ما وصفه بـ "المستعمرة القمرية" التي تنير المنطقة وما حولها تمنح الزوار شعورًا بانهم يسيرون على القمر بالفعل، ويتواجد هيكل القمر على مبنى دائري على ان يتوهج في الليل لينير المنطقة.

وناقش هندرسن المشروع في الشهر الماضي خلال تواجده في الملتقى العربي للسياحة والسفر، واقترح عدد من الخبراء اقامته في منطقة لؤلؤة دبي، فيما لم يتم بعد الاستقرار على المكان بشكل نهائي.

اما التصور الذي وضعه رجل الاعمال الكندي لـ قمر دبي، فتقوم فكرته على ان يكون الهيكل كرويًا، ويمكن أن يضاء على شكل قمر كامل او نصف قمر أو حتى هلال.