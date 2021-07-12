قناة السويس تسجل أعلى إيراد سنوي في تاريخها

سجلت هيئة قناة السويس، اليوم ، أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 5.84 مليارات دولار مقابل 5.72 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.

كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6 % بفارق 237 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.