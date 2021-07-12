  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. قناة السويس تسجل أعلى إيراد سنوي في تاريخها

قناة السويس تسجل أعلى إيراد سنوي في تاريخها

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 06:59
قناة السويس تسجل أعلى عائد في تاريخها
قناة السويس
أبرز العناوين
سجلت هيئة قناة السويس، اليوم ، أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 5.84 مليارات دولار مقابل 5.72 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.

سجلت هيئة قناة السويس، اليوم ، أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 5.84 مليارات دولار مقابل 5.72 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.

اقرأ ايضاًإيفر غيفن تتوصل لاتفاق تعويض مبدئي مع قناة السويس إيفر غيفن تتوصل لاتفاق تعويض مبدئي مع قناة السويس

 كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6 % بفارق 237 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

كلمات دالة:قناة السويساقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...