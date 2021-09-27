قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي يرتفع إلى مليون درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم، وتم تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم.



حيث كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حسابه على تويتر:

اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم .. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة ..

اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم .. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 27, 2021



