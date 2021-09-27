  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي يرتفع إلى مليون درهم

قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي يرتفع إلى مليون درهم

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:17
قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي يرتفع إلى مليون درهم
إمارة دبي
أبرز العناوين
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم، وتم تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم.
قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي

اقرأ ايضاًالإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد الإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد

حيث كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حسابه على تويتر: 

اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم .. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة ..


 

كلمات دالة:القرض السكني للمواطنين في دبي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...