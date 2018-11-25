كم قيمة نفقات التسوق في البلاك فرايداي؟

يوم الجمعة السوداء

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع بلاك فرايداي جلوبال اتجاهات الشراء في دول العالم، ومعدلات التخفيضات المنتظرة في المتاجر وعبر المنصات الإلكترونية بمناسبة الجمعة السوداء.

تعرف على المبالغ التي سينفقها مواطنو عدد من الدول العربية في التسوق يوم الجمعة السوداء واتجاهات الشراء والبضائع الأكثر طلبا، بحسب موقع سي إن إن.

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