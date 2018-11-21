ما هي أهم عروض تخفيضات الجمعة السوداء في الإمارات؟!

الجمعة السوداء

تقدم شركات التجارة الإلكترونية في الإمارات خصومات تصل إلى 70% وصفقات خاصة أخرى لمبيعات يوم الجمعة السوداء السنوية.

وأعلن كل من سوق.كوم ونون عن عروض ترويجية كبيرة تمتد من يوم أمس 21 حتى 24 نوفمبر.

وانتشرت الإصدارات المحلية من الجمعة السوداء، والتي بدأت كأيام مبيعات في متاجر التجزئة التقليدية في الولايات المتحدة بعد يوم من عيد الشكر في جميع أنحاء العالم وإلى الأسواق على الإنترنت كذلك، بحسب موقع arabianindustry.

سوق.كوم – الجمعة البيضاء

يقدم سوق.كوم أكثر من مليوني صفقة وعرض، مع خصومات تصل إلى 70%. وتشمل الصفقات الهواتف المحمولة (حتى 60%)، وأجهزة التلفاز (حتى 40%)، والأجهزة المنزلية (حتى 60%)، والكاميرات (حتى 70%).

ويقدم سوق دوت كوم أيضاً عروض Spotlight ستكون حصرية لموقع SOUQ.com، حيث يقدم شركاء الموقع في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أقساط شهرية مع فائدة 0% على المشتريات على الموقع (خاضعة للشروط والأحكام).

نون – الجمعة الصفراء

تقدم نون صفقات تصل إلى 70% على سلع مختارة، مع وعود بتخفيضات على منتجاتiPhones AirPods ، Samsung MacBooks وأجهزة التلفزيون.

كما تقدم شركة e-tailers صفقات يومية مفاجئة تعرض منتجات بقيمة تصل إلى 5.000 درهم أو تجارب تزيد قيمتها عن 20.000 درهم مقابل 100 درهم إماراتي فقط.

وستقدم نون هدايا مجانية بقيمة أكثر من 1.000 درهم مع عروض يوم الجمعة الصفراء بما في ذلك تذاكر كيدزانيا بنصف السعر، ورحلات لحوض السمك في دبي بقيمة نصف السعر، بالإضافة إلى تخفيضات في مطاعم “ريل سينما”، ومطاعم “غي فييري”.

واعتبارا من 19 نوفمبر تقوم شركة نون ببيع قسائم مخفضة على منصة سمايلز في شراكة حصرية مع اتصالات خلال يوم الجمعة الصفراء (تخضع للشروط والأحكام).

ويمكن لحاملي بطاقات فيزا الحصول على خصم يصل إلى 100 درهم، كما يحصل حاملي بطاقات بنك المشرق على خصم إضافي في الإمارات بنسبة 15% بحد أقصى 150 درهمًا على المشتريات.

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