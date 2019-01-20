شاهد: كاديلاك تكشف عن SUV إختبارية كهربائية تلمح لمنافسة موديل X

كاديلاك تكشف عن SUV إختبارية كهربائية تلمح لمنافسة موديل X

كشفت كاديلاك عن سيارة كهربائية اختبارية جديدة هي أول السيارات الكهربائية لدى الشركة، وللمفاجأة فإن السيارة لا تحمل اسماً بعد!

تتميز السيارة بتصميم مستوحى من شعار كاديلاك الحديث، وخطوط تصميمة مستقبلية تناسب السيارة ذات الطابع الرياضي الفاخر. ويركز التصميم على الخطوط الحادة كما هي عادة كاديلاك. وتتميز كذلك بقدرتها على حمل مقاسات مختلفة من البطاريات ويمكن تخصيصها للعمل بالدفع الأمامي أو الخلفي أو الكلي، وتهدف إلى استعراض قدرات جنرال موتورز في السيارات الكهربائية.

تقول كاديلاك على لسان رئيسها Steve Carlisle “كاديلاك الكهربائية ستضرب قلب أسواق سيارات الكروس أوفر وستلبي احتياجات العملاء حول العالم”. ومن المنتظر أن تصل تلك السيارة في عام 2021 حسب جنرال موتورز.