كبار صناع الرقاقات Intel و Qualcomm يعلنون مقاطعة “هواوي”

طلبت Chipmakers Intel و Qualcomm و Xilinx و Broadcom من الموظفين التوقف عن تزويد Huawei حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته Bloomberg، والتي استشهدت بمصادر مجهولة على دراية بالأمر.

وقال تقرير آخر لـ Bloomberg، إن Huawei قد استعدت للحظر بتخزين الرقائق وغيرها من المكونات الأساسية التي ستسمح لها بمواصلة عملها لمدة ثلاثة أشهر.

يقال إن الشركة تستعد لتجميد محتمل للإمدادات منذ منتصف عام 2018، في حين تقوم بتصميم رقائقها الخاصة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومنتجات الشبكات.

ويأتي التعليق بعد أن قامت Google بقطع ترخيص أندرويد لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من ترامب بحظر الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتجها الشركات التي تشكل خطرا على الأمن القومي.

انقطاع الترخيص يعني أن Huawei لن تتمكن من الوصول إلا إلى الإصدار المفتوح المصدر من Android (أو AOSP، لمشروع Android Open Source Project)، وهو إصدار محدود من نظام تشغيل الهاتف المحمول.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في أبريل أن شركة Huawei تعمل على تطوير هواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي، والتي ستكون بمثابة بديل لنظامي التشغيل Windows و Android.

ولم تقدم إنتل أي تعليق عندما سألتها شركة Mashable عما إذا كانت قد توقفت عن تزويد Huawei، كما تم الاتصال بـ Qualcomm و Broadcom و Xilinx و Huawei للحصول على مزيد من التعليقات.