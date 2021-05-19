قالت منصة الصوت الاجتماعي كلوب هاوس: إنها تطرح تطبيقها لنظام أندرويد في المزيد من البلدان في الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان التطبيق متاحًا خلال السنة الأولى عبر أجهزة iOS فقط.

كلوب هاوس لنظام أندرويد يصل للمزيد من البلدان

ويأتي الطرح الجديد بعد أن أطلقت الشركة التطبيق في وقت سابق من هذا الشهر في الولايات المتحدة فقط، واتاحته في الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وسيكون تطبيق أندرويد متاحًا في البرازيل واليابان وروسيا يوم الثلاثاء والهند ونيجيريا بحلول يوم الجمعة وبقية العالم طوال الأسبوع.

وبالرغم من محدودية الوصول المبكر، فقد نما التطبيق إلى 10 ملايين مستخدم في عامه الافتتاحي، وقُدر حديثًا بمبلغ 4 مليارات دولار بعد جولة تمويل جديدة.

وتحاول منصة كلوب هاوس الاستفادة من هذا الزخم لمواجهة المنافسين، مثل: Spaces من تويتر و Stage Channels من Discord، وغيرها من منصات الوسائط الاجتماعية المعروفة التي تدخل سوق الصوت الاجتماعي.

وكانت منصة تويتر قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن فتح Spaces على مستوى العالم، وقالت الشبكة الاجتماعية: إنها تسمح لأي شخص لديه أكثر من 600 متابع باستضافة محادثة صوتية مباشرة.

وتريد كلوب هاوس تعزيز قاعدة المستخدمين المتضائلة من خلال طرح تطبيق أندرويد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث انخفض تنزيل التطبيق من ذروة بلغت 9.6 مليون في شهر فبراير إلى 922 ألف في شهر أبريل، وفقًا لشركة التحليلات Sensor Tower.

ولا يزال كلوب هاوس متاحًا من خلال الدعوة فقط، وقد تم انتقاده لعدم تقديم تسميات توضيحية تلقائية للمستخدمين الصم وضعاف السمع.

وركزت المنصة حديثًا على صناع المحتوى، وأعلنت سابقًا عن نتائج برنامج التسريع الذي يمول 50 عرضًا صوتيًا.

وقال الرئيس التنفيذي، بول دافيسون، خلال جلسة كلوب هاوس الأسبوعية: إن الخطوة التالية في خريطة طريق الشركة هي تقديم الإكرامية لصناع المحتوى، والأحداث المدفوعة، والاشتراكات.

ويشار إلى أن كلوب هاوس هو تطبيق تواصل اجتماعي صوتي فقط، ولا يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مما يجعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكالمة صوتية جماعية.

ويتيح لك إنشاء غرف والانضمام إليها، حيث يمكنك بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة صوتية جماعية كبيرة.

ولا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص، ويمكن للمستخدمين الانضمام ومغادرة الدردشة في أي وقت، وتحويل أي غرفة إلى قاعة اجتماعات عامة.