كل ما تريد معرفته عن مركبة سيلفان البرمائية - لعشاق التخييم والمغامرات

كشفت شركة تركية عن مركبة "برمائية" مطلقين عليها اسم سيلفان، تمتلك هذه المركبة العديد من الميزات الفارهة والمبهرة التي تناسب محبي التخييم والمغامرات.

مميزات مركبة سيلفان البرمائية

تمتلك هذه المركبة المميزة نوافذ زجاجية بانوارمية، إلى جانب فتحة سقف مستوحاة من مركبات شخصية جيمس بوند الشهيرة الفخمة، وتوفر الف إمكانية التخييم والإبحار.

ويمكن ان تصل سرعة مركبة سيلفان إلى 15 ميلًا في الساعة، وتعمل على محرك مدمج من السفن، وتقضي ما يقارب الـ 3 أشهر في البحر.

تأتي بحجمين الأول وهو الأصغر "13 قدماً" بدءاً من 33000 دولار، أما الحجم الأكبر "25 قدمًا بدءاً من 77500 دولار، وكشفت الشركة التركية Sealvans أن قوارب الكارافانات أصبحت متوفرة للشراء في عدد من أجزاء أوروبا.



صممت هذه المركبة على ان تكون مركبة لقضاء العطلات العائلية، وتضم مطبخ وحمام وصالتين وتتسع لما يقارب الـ 4 أشخاص، الصالة الأولى فيها تقع بالمقدمة، وهي مزودة بمنطقة جلوس على شكل هلال بنوافذ زجاجية.

أما المطبخ فقد تم تجهيزه بمجموعة ادوات مميز، مثل موقد كعربائي وثلاجة، ورفوف، وأدراج بالإضافة إلى مائدة طعام، ويقع مقابل المطبخ حمام مع مرحاض TMC ودش وخزائن الحمام.

الجزء الثاني من المركبة يحتوي على منطقة معيشة مع أريكة على شكل L وطاولة قابلة للطي، مع باب يؤدي إلى السطح الخارجي، وتتحول مناطق الصالة إلى أماكن للنوم، وتتحول المقاعد إلى أسرة.