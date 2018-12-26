فيديو: كم تملك الصناديق السيادية بالشرق الأوسط من أموال العالم؟

الصناديق السيادية بالشرق الأوسط

حافظ الصندوق السيادي لـ”جهاز أبوظبي للاستثمار” على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والثالث عالميا، تلته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، ثم الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (ساما)، حسب بيانات معهد SWF، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم.

تعرف على الصناديق العشر التي تملك أكبر الأصول بالعالم وحصة الشرق الأوسط منها، بحسب موقع سي إن إن:





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