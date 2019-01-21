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ما معدل ارتفاع الرواتب في الإمارات مقارنة بدول العالم هذا العام؟

ما معدل ارتفاع الرواتب في الإمارات مقارنة بدول العالم هذا العام؟
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