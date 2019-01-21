ما معدل ارتفاع الرواتب في الإمارات مقارنة بدول العالم هذا العام؟

الدرهم الإماراتي

من المتوقع أن ترتفع رواتب العاملين في الإمارات بأكثر من 3 في المائة هذا العام، وفي المتوسط تكمن المشكلة في أنه عندما يتم أخذ التضخم – أي الارتفاع في أسعار السلع والخدمات – بعين الاعتبار، فإن معظم الناس لن يروا أي تغيير في دخولهم، هذه واحدة من النتائج التي أبرزها تقرير كورن فيري الذي صدر يوم الأحد.

في الإمارات، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 3.2 في المائة هذا العام، في حين أن الزيادة في الأجور ستكون حوالي 3.9 في المائة، وهذا يعني أن الأجور الحقيقية لن تنمو إلا بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.7 في المائة، كما كشفت التقرير

وبالمقارنة، فإن دخل الأسر سوف ينمو بوتيرة أسرع من معدلات التضخم في أماكن أخرى، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأجور حوالي 2.6 في المائة، وفي الكويت حيث ستكون الزيادة الفعلية في الرواتب حوالي 2.2 في المائة.

وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، ستتحرك الأجور بشكل أبطأ، حيث يتوقع لبنان أن يشهد انخفاضًا بنسبة 1.7 في المائة في الأجور الحقيقية. ويقارن هذا بنمو 1.8 في المائة في لبنان العام الماضي ونمو 6.1 في المائة في العام الذي سبقه.

وفي جميع أنحاء العالم، سوف ترتفع الزيادة في الأجور الحقيقية بحوالي 1 في المائة، من 1.5 في المائة في 2018، بحسب غلف نيوز.

وفي آسيا ، ستصل الزيادة في الأجور الحقيقية إلى 2.6 في المائة، وهي الأعلى على مستوى العالم، ولكنها لا تزال أقل من 2.8 المسجلة في المائة العام الماضي.

وفي أوروبا الشرقية، من المتوقع أن ترتفع الأجور الحقيقية بنسبة 2 في المائة، أي أعلى من 1.4 في المائة في العام الماضي، بينما في أوروبا الغربية، ستكون الزيادة في الأجور الحقيقية حوالي 0.7 في المائة، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في العام الماضي.

وستنمو الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المائة، بينما في فرنسا وألمانيا ، ستكون الأرقام المقابلة 0.5 في المائة و 1 في المائة على التوالي.

وفي أمريكا الشمالية، ستنمو الأجور الحقيقية للعمال بنسبة 0.6 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 0.6 في المائة وكذلك الحال في كندا.

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