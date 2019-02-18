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ما المدة التي يقضيها سكان دبي في ازدحامات المرور مقارنة بمدن العالم؟

ما المدة التي يقضيها سكان دبي في ازدحامات المرور مقارنة بمدن العالم؟
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