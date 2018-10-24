كندا تجهز لعقد اجتماع دولي لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أعلنت الحكومة الكندية ، أن وزراء التجارة في 13 بلداً من القارات الخمس، سيعقدون اجتماعاً الخميس والجمعة في أوتاوا لدراسة مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقالت الحكومة الكندية إن "استراليا والبرازيل وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان وكينيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا والاتحاد الأوروبي، سيشاركون في اللقاء الوزاري حول إصلاح منظمة التجارة العالمية"، إلى جانب كندا.

ولا تشارك في الاجتماع الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر مصدر رسمي كندي أن جمع "مجموعة صغيرة من وزراء التجارة الذين لديهم الأفكار نفسها لمناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية" يفترض أن يسمح "بتحديد وسائل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على الامد القصير والمتوسط والطويل".

وستتركز الأعمال، حسب البرنامج، على ثلاثة مواضيع هي "تحسين فاعلية وظائف المراقبة والشفافية لمنظمة التجارة العالمية، وحماية آلية تسوية النزاعات، ووضع قواعد تجارية للقرن الحادي والعشرين".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن جاستن ترودو سيجري اعتبارًا من اليوم الأربعاء مباحثات مع المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو.

وكان ناطق باسم وزارة تنويع التجارة الدولية جيم كار صرح لفرانس برس في سبتمبر "نعترف بالتحديات داخل منظمة التجارة العالمية ونعتقد أنه يجب إيجاد وسيلة للقيام بالعمل الضروري من أجل دفع الإصلاحات قدماً".

ورأى أن المنظمة "يمكن أن تتجاوز بعض تحدياتها التاريخية وتحقق تقدماً".

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