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كوريا تفرض غرامة بقيمة 10 ملايين دولار على "بي إم دبليو" بتهمة التستر على عيوب فنية

كوريا تفرض غرامة بقيمة 10 ملايين دولار على "بي إم دبليو" بتهمة التستر على عيوب فنية
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