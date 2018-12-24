كوريا تفرض غرامة بقيمة 10 ملايين دولار على "بي إم دبليو" بتهمة التستر على عيوب فنية

ذكرت تقارير إخبارية أن وزارة النقل في كوريا الجنوبية قررت اليوم الاثنين فرض غرامة مالية على شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" قيمتها 11.2 مليار وون كوري جنوبي (9.93 مليون دولار) بتهمة التستر على وجود عيوب فنية في بعض سياراتها والتأخر في استدعاء هذه السيارات التي كانت عرضة لاشتعال النار في محركاتها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن نحو 40 محركا لسيارات "بي.إم.دبليو" قد تعرضت لاشتعال النار فيها خلال العام الحالي مما دفع الشركة الألمانية إلى استدعاء حوالي 100 ألف سيارة في أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية في بيان إن لجنة تحقيق مكونة من خبراء مدنيين ومسئولين حكوميين خلصت إلى أن الحريق نجم عن صمامات إعادة تدوير غازات العادم المعروفة باسم "إي.جي.آر" في السيارات التي تنتجها الشركة الألمانية. وأمرت الوزارة شركة "بي.إم.دبليو" باستبدال هذه الصمامات في المركبات التي تم استدعائها وإجراء مزيد من الفحوصات على قوة الصمامات.

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