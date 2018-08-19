هل أثرت قوة الدرهم على حياة السكان في الإمارات؟!

الدرهم الإماراتي

أصبح استيراد السلع من تركيا وباكستان والهند والصين أرخص بنسبة تصل إلى 80 في المائة بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي مقابل العملات الرئيسية الناشئة، مما يفيد المستهلكين.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، عزز الدرهم قيمته بأكثر من 20 في المائة مقابل الروبية الباكستانية، 10.5 في المائة مقابل العملة الهندية و 11.7 في المائة مقابل اليوان الصيني. كما انخفضت قيمة الليرة التركية بشكل كبير مقابل العملات المرتبطة بالدولار، حيث خسرت 80% من قيمتها في الأشهر الثمانية الماضية.

وقالت أنيتا ياداف رئيسة أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث “من الناحية النظرية، إن قوة العملة تقلل التضخم، خاصة بالنسبة للاقتصادات التي لديها فاتورة استيراد كبيرة”.

وأضافت “لقد تعززت قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي الدرهم، مقابل عملات الأسواق الناشئة هذا العام وهذا يساعد في خفض أسعار الواردات. ومع ذلك، فإن إجمالي التضخم يحتوي على العديد من المكونات مثل قانون الإسكان والتعليم الذي لا يتأثر بالواردات”.

وتشير الأرقام إلى تراجع التضخم إلى 3.29 في المائة في يونيو مقارنة بـ 3.48 في المائة في الشهر السابق. وأشارت ياداف إلى أن التضخم الأخير في الإمارات بلغ نحو 3.1 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض في الأشهر المقبلة مع تزايد فوائد تعزيز العملة، بحسب خليج تايمز.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إن قوة الدرهم عامل يجعل التضخم منخفضاً. ومع ذلك، هناك تطورات أخرى مهمة أيضًا، مع ملاحظة انخفاض أسعار الإيجارات.

وقال أنيس ساجان، العضو المنتدب في مجموعة الدانوب ، إن قوة العملة يساعد على خفض معدل التضخم مع انخفاض التكلفة بالنسبة لمعظم السلع التي يتم استيرادها إلى الإمارات.

وشدد شاجان على أن الشركات في دولة الإمارات تمرر فوائد الدرهم القوي للمستهلكين حيث أن الواردات تكلف أقل من العديد من البلدان.

كما أشار ساجان إلى أن الواردات الأرخص ستساعد في تحقيق التوازن في تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين.

المصدر: سنيار

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