كيف بدأت شركة هواوي و إلى أين وصلت؟

بقلم إسراء عبيدات

البداية

تُعتبر هواوي شركة صينية رائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

تأسست عام 1987 برأسمال 21000 يوان صيني من قبل رن تشنغ فاي، وتتخذ من شنجن ، غوانغدونغ ، الصين مقراً لها. نشرت هواوي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 170 دولة ويعني اسمها " العمل الرائع" أو " التميز الصيني" .

بدأت هواوي عملها بالتركيز على تصنيع مقاسم ولوحات الهاتف، ثم توسعت بإنشاء شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية ، وعملت على توفير الخدمات التشغيلية والاستشارية والمعدات للمؤسسات داخل وخارج الصين.

كانت الشركة في السنوات الأولى تعتمد على إعادة بيع مقاسم التحويل الداخلية والخاصة (PBX) المستوردة من هونغ كونغ، وكان عدد موظفيها عام 1990 يصل إلى 600 موظف في مجال البحث والتطوير فبدأت عملها الخاص المستقل لمقاسم PBX التي تخدم الفنادق والمؤسسات الصغيرة.

توسع هواوي في التسعينيات

جاء الإنجاز الأكبر للشركة عام 1993 عندما أطلقت أول بدالة للهاتف في الصين C&C08 والتي يمكن برمجتها ومن بعدها شقّت طريقها إلى السوق الرئيسي. وفي العام نفسه حصلت الشركة على عقد رئيسي لبناء أول شبكة اتصالات وطنية لجيش التحرير الشعبي وقال أحد موظفي الشركة عن الصفقة أنها "صغيرة من حيث أعمالنا الإجمالية ، ولكنها كبيرة فيما يتعلق بعلاقاتنا".

في حين يعتبر عام 1996 نقطة تحول أخرى للشركة عندما تبنت الحكومة في الصين شركات الاتصالات المحلية وتمت الإشادة بهواوي كبطل وطني.

في عام 1997 بدأت الشركة التوسع الخارجي حيث فازت الشركة بعقد لأجل توفير منتجات خطوط الهاتف الثابت لشركة هوتشيسون وامبوا في هونغ كونغ. وفي العام نفسه أطلقت أيضاً منتجاتها اللاسلكية القائمة على نظام جي إس إم وتوسعت في نهاية المطاف لتقديم CDMA وUMTS. وفي عام 1999 افتتحت الشركة مركزًا للبحث والتطوير (R&D) في بنغالور، الهند .

نمو مستمر وحصد جوائز في عقد الألفية

استمرت الشركة في التوسع حيث أنشأت قسم الأجهزة المحمولة في يوليو 2003، وعرضت أول هاتف جوال بتقنية WCDMA في مؤتمر 3GSM في كان بفرنسا في فبراير 2004. وفي يناير 2005 أطلقت الشركة أول هاتف جوال من الجيل الثالث من هواوي وهو U626 وفي العام نفسه تجاوزت طلبات العقود الخارجية لشركة هواوي حجم طلبات مبيعاتها المحلية لأول مرة ووقعت اتفاقية عمل عالمية مع شركة فودافون. وفي عام 2006 أعلنت عن أسرع مودم HSDPA USB مدمج في العالم في سنغافورة.

في عام 2007 حصلت على جائزة Red Dot Design لتصميم E270، وجائزة IF Product Design على جهاز E172.

وفي 2008 أطلق على جهاز E180 من هواوي "كأفضل منتج نطاق عريض متنقل". وفي فبراير 2009 أطلقت أول هاتف ذكي مدعوم بنظام Android وأعلنت تعاونها مع T-Mobile في مؤتمر الجوالات العالمي في إسبانيا.

وفي أغسطس 2010 بلغ إجمالي شحنات الشركة من منتجات النطاق العريض المتنقلة 100 مليون وحدة.

إنجازات هواوي ما بعد 2010

في عام 2011 كانت تقدم هواوي خدماتها إلى 45 مشغل اتصالات وكان عدد شبكاتها يتجاوز1500 شركة حول العالم حيث كانت تخدم ثلث سكان العالم. كذلك باعت أكثر من مليون هاتف ذكي من طراز C8500 في الصين خلال 100 يوم من إطلاقه الرسمي، بالإضافة إلى ذلك طرحت في أغسطس من العام نفسه أول خدمة سحابة، وأعلنت عن أول هاتف ذكي في العالم مزود بتقنية السحابة، وهو Huawei Vision.

وتميزت الشركة عام 2012 بافتتاحها العام بطرح سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P الجديدة الأنيقة في معرض CES في أمريكا حيث قامت بإطلاق هاتف HUAWEI Ascend P1 S الذي كان الهاتف الأنحف في العالم آنذاك، وكذلك أطلقت في معرض الجوالات في أسبانيا هاتف HUAWEI Ascend D1 quad الذي يعد أسرع هاتف ذكي رباعي النواة في العالم , وأصبحت الشركة في الربع الرابع من العام ثالث أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في العالم.

وفي عام 2013 طرحت الشركة العديد من أجهزة الهواتف الذكية حيث كشفت في يناير عن هاتف HUAWEI Ascend Mate بشاشة 6.1 بوصات والتي تعتبر أكبر شاشة في العالم وأول هاتف ذكي يعمل بنظام Windows Phone 8 و هاتف HUAWEI Ascend D2، الهاتف الذكي الرائد الذي يتميز بشاشة HD 443 PPI Super Retina بحجم 5 بوصات.

وفي فبراير أعلنت عن حملة حملة العلامة التجارية العالمية "Make It Possible" للمستهلك العالمي الجديد في مؤتمر الجوالات العالمي في إسبانيا، وفي يونيو أطلقت الجيل الجديد HUAWEI Ascend P6 في لندن، وهو أحد أنحف الهواتف الذكية في العالم , وفي ديسمبر قدمت Huawei شركة Honor العلامة التجارية المستقلة التابعة لشركة Huawei في الصين.

في عام 2014، افتتحت الشركة العام بطرح أول هاتف ذكي رائد بتقنية LTE، وهو هاتف HUAWEI Ascend Mate2 4G الذي يأتي بسرعات تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية. وفي فبراير قدمت Huawei جهاز HUAWEI MediaPad X1 المزود بتقنية 4G LTE بحجم 7 بوصات والهاتف الذكي HUAWEI Ascend G6 4G وأول جهاز شبكة لاسلكية متنقل بتقنية LTE Cat6 في العالم والذي يُطلق عليه اسم HUAWEI E5786.و في مايو من العام نفسه طرحت هاتف 4G LTE HUAWEI Ascend P7، وهو أحد أنحف الهواتف الذكية في العالم (6.5 مم).

وفي يونيو طرحت شريحة Kirin 920، والتي تُعد الشريحة ثمانية النواة الرائدة في الصناعة. وفي سبتمبر كشفت النقاب عن العديد من الهواتف الذكية الرائدة، منها HUAWEI Ascend Mate7 و HUAWEI Ascend G7 و HUAWEI Ascend P7 Sapphire Edition وEMUI 3.0، في برلين بألمانيا.

وفي عام 2015 أطلقت Huawei ساعة HUAWEI WATCH، HUAWEI TalkBand B2 و HUAWEI TalkBand N1 والجيل القادم من الأجهزة النصف لوحية، HUAWEI MediaPad X2 والهاتف الذكي الرائد السنوي HUAWEI P8 و HUAWEI P8max بشاشة 6.8 بوصات.

وفي سبتمبر من العام نفسه أطلقت الهاتف الذكي الرائد الجديد HUAWEI Mate S بتقنية Force Touch المبتكرة في معرض IFA، في برلين بألمانيا.

وأطلقت HUAWEI WATCH في نفس الوقت. وفي نوفمبر من العام نفسه أطلقت Huawei جهاز HUAWEI Mate 8 الرائد وأصدرت HUAWEI WATCH Chinese Edition في نفس اليوم.

ومن أهم إنجازتها في 2016 الساعة الفاخرة Android Wear™ أنيقة مرصعة بالمجوهرات من HUAWEI في معرض CES, وفي فبراير طرحت الشركة جهاز HUAWEI MateBook في 2016 MWC.

وفي أغسطس أنشأت Huawei النظام البيئي HUAWEI HiLink Smart Home Ecosystem وفي نوفمبر كشفت هواوي عن أجهزة HUAWEI Mate 9 وPorsche Design HUAWEI Mate 9 في ميونيخ بألمانيا.

وفي 2017 تميزت هواوي بعرض الهواتف المختلفة الألوان والشكل الخارجي اللافت وتقدم كاميرات أمامية وخلفية جديدة من Leica . وكشفت عن ساعتها الذكية، HUAWEI WATCH 2 وPorsche Design HUAWEI Smartwatch. وفي مايو من العام نفسه تصدرت المرتبة 88 بقيمة علامة تجارية بلغت 7.3 مليار دولار بحسب فوربس.

ومن أبرز ما طرحته أيضًا سلسلة HUAWEI Mate 10، والتيفتحت الباب لتطبيقات الهاتف الجوال AI الجديدة عن طريق الجمع بين الأجهزة المبتكرة وشرائح Kirin 970 وEMUI 8.0.

وعام 2018 احتلت هواوي المرتبة 68 في قائمة انتربراند العالمية لأعلى الشركات قيمة حول العالم، وكشفت عن سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 المدعومة بمعالج Kirin 980 الرقاقة الأكثر كثافة والأعلى أداءاً ومن هذه الهواتف HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X و Porsche Design HUAWEI Mate 20 RS .

و أحدثت الشركة تغييرات جذرية في عام 2019 حيث أطلقت مجموعة شرائح 5G , وأول جهاز جهاز 5Gتجاري يدعم هذه الشرائح، Huawei 5G CPE Pro. وطرحت الشركة في في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2019 هاتف HUAWEI Mate X وهو أسرع هاتف 5G قابل للطي في العالم. وكشفت أيضًا الإصدارات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة HUAWEI MateBook X Pro و HUAWEI MateBook 13 و HUAWEI MateBook 14.

ومن أبرز ما قامت به أيضًا غيرت الشركة قواعد التصوير في العالم مع سلسلة HUAWEI P30 الثورية التي تتميز بمستشعر HUAWEI SuperSpectrum الفائق وعدسة SuperZoom المقربة (تقريب بصري 5X وتقريب هجين 10x وتقريب رقمي 50X) وكاميرا ToF الجديدة من هواوي، وتقنية التثبيت البصري المطورة للصور، المزودة بالذكاء الاصطناعي.

ومع مرور هذه السنوات استطاعت الشركة إلى الوصول إلى تميز في أدائها حيث باعت 200 مليون هاتف ذكي , وحققت إيرادات تجاوزت الـ 52 مليار دولارًا عام 2018 حيث وصلت لنهاية العام إلى 105.1 مليار دولار بربح صافي مقداره 8.7 مليار دولار، وفي العام الحالي وصلت إيرادات الشركة 26.76 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول.

صراع هواوي مع الولايات المتحدة

في المقابل تواجة الشركة الصينية مزاعم تجسس غير مثبتة أطلقتها الولايات المتحدة حول معدات شبكة 5G الصينية. في عام 2018، حيث في 1 ديسمبر قبض على نائب رئيس شركة هواوي وابنه في كندا بناءاً على طلب السلطات الأمريكية.

وفي 28 يناير 2019 وجهت النيابة الفيدرالية الأمريكية رسميًا الاتهام إلى منغ وانزهوا وهواوي بثلاث عشرة تهمة. وفي 15 مايو 2019 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي بشأن تأمين سلسلة التوريد والخدمات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقامت وزارة التجارة في أمريكا بوضع شركة هواوي و70 شركة لها تحت قائمة الحظر وهذا القرار يقيد الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي دون ترخيص.

كذلك جمدت العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إمداداتها إلى شركة هواوي للامتثال للوائح التنظيمي ، بما في ذلك جوجل و و برودكوم وإنتل وكوالكوم ومايكروسوت وإكس لينيكس.

ما تزال شركة هواوي تواجه تحديات عدة دون كلل وتصدر أجهزة وتقنيات جديدة تسعى من خلالها التربع على عرش شركات التكنولوجيا العالمية.