كيف تحسن حسابك على لينكد ان؟ .. احعله مكانًا لتوليد الفرص والوظائف

تعتبر منصة LinkedIn واحدة من أثوى المنصات الاجتماعية في العالم لكن بشرط استخدامها بشكل صحيح، ويمكنك تحويل حسابك الشخصي على المنصة إلى مكان لتوليد الفرص الوظائف من خلال اتباع هذه النصائح:



النشر باستمرار:

من اهم النصائح التي تساعدك على الاستفادة من لينكد ان هو النشر ضمن شروط ومعايير معينة وواضحة:

انشر 5 مرات أسبوعيًا

أفضل أوقات تنشر فيها هي من 9صباحا- 11صباحا (الإثنين– الخميس- الجمعة- الأحد)

يمكنك جدولة منشوراتك من خلالTaplioHQ



ملاحظة: نشر منشور جديد في غضون 12 ساعة من المنشور القديم لن يكون مجديًا وسيؤثر سلبًا.

عزز علاقاتك:

من الضروري التفاعل مع التعليقات والرد عليهم في اول 12 ساعة، تاكد من التعامل مع 3 تعليقات على الأقل من شبكتك هذا الأمر سيؤدي إلى نموها 20%.

التقيد بمعايير اختيار الموضوع الذي تنوي الكتابة عنه:

يجب ان يكون الموضوع مهتم به.

يمكنك اتقانه.

جمهورك مهتم في هذا الموضوع.

نصيحة 1: طول المنشور يجب أن يكون من 20 سطرًا كحد أقصى، واذا كان فيديو لا يزيد طوله عن 60 ثانية.

نصيحة 2: في حالة استطالاعات الرأي من الأفضل أن يكون هناك خياران فقط للإجابة.

نصيحة 3: وجود سيلفي في المنشورات الشخصية سيساعد في إلى مدى وصول أكبر.

ماهي المنشورات التي تحصد تفاعلًا أقل ونتائجها سلبية؟

الاحتفال بالمناسبات الخاصة

المقالات

الروابط الخارجية.

نصيحة 4: في حال الروابط الخارجية فإن تضمينها في المنشور سيؤثر سلبًا لذلك يمكنك مشاركة الرابط في حالات ضروري بعد ساعة من نشر المحتوى من خلال تضمينه في التعليق أو تعديل المنشور واضافته.

نصيحة 5: لا تبالغ في استخدام الهاشتاغ، يكفي 4 في كل منشور.



كيف يمكن التوسع في لينكد ان؟

في البداية ابحث عن 10 قادة في مساحتك

تحقق بشكل يومي من قسم التفاعل الخاص بهم

اترك تعليقًا على كل مشاركة جديدة

كرر هذا الأمر خلال 30 يومًا.

نصيحة 6: احذر تعديل منشورك او التعليق عليه في أول 10 دقائق من النشر، حتى في حال وجود خطأ مطبعي.

الإعجاب ثم التعليق:

من اهم النصائح لتطوير حسابك هو وضع الإعجاب ثم التعليق، لا فائدة من التعليق دون إعجاب.

يمكنك التحقق من جودة حسابك على لينكد ان من خلال الضغط على هذا الرابط



كيف تحسن صفحتك الشخصية؟

ضع صورة واضحة للوجه.

قم بتحميل بروفايلك وصورتك عبر هذا الموقع

اعد تحليل الصورة بناءً على البيانات.

عرف عن نفسك في سطر واحد أسفل الصورة بتفاصيل بسيطة وهي "من أنت، ما الذي تعمل عليه، ماذا يستفيد الأخرون من خلال متابعتك".

ماذا يجب أن يتضمن قسم الميزات؟