كيف تحمي بطاقتك الائتمانية أثناء السفر؟!

في بعض الأحيان يحاول القراصنة سرقة البيانات عبر كاميرات أو أجهزة يضعونها بشكل مخفي أو مموه على أجهزة الصراف الآلي

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحيل التي يقوم بها القراصنة لسرقة البيانات المصرفية والبطاقات الائتمانية من بينها حيلة «المغنطة الإلكترونية»، والتي يمكن من خلالها اقتطاع الأرصدة المالية، بمجرّد اتصالها أو تمريرها عن قرب بدون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي تتواجد في متاجر التجزئة، وفق برمجة تستخدم كوداً ممغنطاً، تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، حدد شارل دوغلاس رئيس قطاع الأعمال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» 10 نصائح احتياطية يفضل أن يتخذها عملاء البنوك والأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي بجميع أنواعها أثناء السفر، حرصاً على سلامة حساباتهم وللتأكد من عدم تعرض بطاقاتهم أو حساباتهم للقرصنة.

وقال إنه الأفضل أن يكون لدى العميل تطبيق على الموبايل يمكنه من الدخول أون لاين على حسابات بطاقات الائتمان الخاصة به، وحساباته الأخرى للتأكد منها، في أي وقت. وأهم النصائح هي:

1 - في بعض الأحيان يحاول القراصنة سرقة البيانات عبر كاميرات أو أجهزة يضعونها بشكل مخفي أو مموه على أجهزة الصراف الآلي، لذا يجب على الأشخاص توخي الحذر وعدم السحب من الأجهزة التي تكون موضوعة في مناطق معتمة أو في زوايا نائية عن العامة، ويفضل استخدام أجهزة الصراف الآلي المكشوفة في المناطق العامة، والتأكد من أنه لا يوجد عليها أي أجسام مشبوهة.

2- ينصح العملاء بأن يقوموا بإخبار البنوك أو الشركات المصدرة لبطاقاتهم قبل السفر، حول نيتهم السفر إلى بلد محدد ولمدة محددة، وبذلك يكون لدى الشركة أو البنك علم مسبق بالمكان الموجود فيه العميل، فإذا تعرضت بطاقاته للقرصنة من مكان آخر يتم وقف العملية فوراً وحماية حسابات العميل.

3- يجب على العملاء دائماً الاشتراك في خدمة الرسائل النصية، بحيث تصلهم فوراً رسالة نصية على هواتفهم، في حال وجود أي عملية سحب من بطاقاتهم.

4- إذا استلم الشخص رسالة بسحب مبلغ من حسابه أو إجراء عمليات دفع لم يقم بها، عليه الاتصال فوراً بالبنك الخاص به أو الشركة لوقف البطاقة، حتى لا تتعرض لمزيد من عمليات القرصنة وبالتالي تقليص الخسائر.

5- ينصح بأن يقوم الشخص الذي ينوي السفر للخارج باستخراج بطاقة ذات قيمة محدودة لتغطية مصاريفه ونفقاته بالسفر فقط، وأن لا يستخدم بطاقته الأصلية التي تكون مرتبطة مع حسابه البنكي، لأنه في حال التعرض للقرصنة تكون الخسائر محدودة.

6- يجب على الشخص معرفة أرقام الهواتف الخاصة بالبنك، التي سيتصل بها في حال تعرضه للقرصنة، وعليه التأكد من أرقام الهواتف الخاصة بخدمات العملاء الطارئة للبنك الذي يتعامل معه، أو الشركة المصدرة لبطاقة الائتمان، وكذلك أن يعطي البنك رقم تلفون للتواصل معه عند الضرورة خلال السفر.

7- يجب على الأشخاص عدم إعطاء البيانات الخاصة بهم، لأي شخص، وأن يحتفظ بسريتها سواء رقم البطاقة أو الرقم السري، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم الثلاثي الموجود خلف البطاقة، أو غيرها من المعلومات، أو البيانات الخاصة به، أو بحسابه المصرفي، أو ببطاقته.

8- أن لا يسلم بطاقته لأي شخص آخر، وحتى عند الدفع يجب أن تتم أي عملية بحضوره وأمامه.

9- عندما يقوم الشخص بإدخال الرقم السري، يجب أن يكون حريصاً على أنه لا يتابعه أحد أو يحاول معرفة الرقم من الأشخاص الموجودين بجواره، وأن يتوخى الحذر عند إدخال الرقم السري بحيث لا يكون ظاهراً للآخرين.

10- ينصح أن يكون لدى الشخص قدرة على الوصول إلى حساباته المصرفية أون لاين للتدقيق والمراجعة ومعرفة أي عمليات دفع من بطاقاته الائتمانية، والتأكد من صحتها.

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