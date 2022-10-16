كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية إليك الإجابة

هناك العديد من العملات الرقمية المشفرة التي ظهرت بشكل سريع وملفت، ولكنها نجحت في جذب الكثير من الاهتمام مؤخرًا وشهدت مكاسب كبيرة في الأسعار، مما جذب المزيد من المستثمرين إليها وهنا يأتي السؤال المهم كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية، وقد شهدت قيم العديد من هذه العملات الرقمية ارتفاعات جديدة وسط هذه الزيادات الواضحة والتي أدت في النهاية إلى توسيع حجم القيمة السوقية للعملات الرقمية وأثرت سلبًا على نسبة البيتكوين في هذا السوق.

كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية

بصرف النظر عن أداء Bitcoin هناك عدد من العوامل التي ساهمت في الزيادات الملحوظة الأخيرة في أسعار العملات الرقمية الأصغر وهنا تكمن الإجابة عن السؤال كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية حيث يعد الدعم الكبير الذي قدمه رجل الأعمال الأمريكي Elon Musk ل Dogecoin أحد العوامل وراء بعض هذه العملات.

وذكرت المصادر أنه هناك علاقة ارتباط قوية بين الأسواق المالية وأنها تتحرك بشكل جماعي في سوق العملات الرقمية وهناك العديد من العملات التي ترتفع أو تنخفض معًا، حتى لو لم تكن هناك تطورات حديثة تتعلق بأي منها لشرح حركة الأسعار.

خاصة عند وجود بعض التجارب التي تم من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة جِدًّا سابقًا، مثل تجربة البيتكوين التي ارتفعت من سنت واحد إلى حدود 60 ألف دولار، وكانت السبب في ظهور بعض العملات الرقمية وجذبت اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وقد لا يكون هناك استمرار في ارتفاع أسعار العملات التي شهدت ارتفاعًا في مستوياتها مؤخرًا لأن أي حركة ملحوظة ستؤدي إلى بيع المضاربين بكثافة، مما قد يعرضهم لخسائر عالية للغاية عند التخلص من هذه العملات نتيجة البيع التعسفي.

العناصر الأساسية التي تؤثر على تسعير البيتكوين

نظرًا لأن Bitcoin ليست مدعومة من قبل حكومة أو صادرة عن بنك مركزي، فإن عوامل مثل السياسة النقدية والتضخم والنمو الاقتصادي التي غالبًا ما تؤثر على قيمة العملة لا تنطبق عليها هذا يجعله مختلفًا عن الاستثمار في العملات التقليدية وهي من ضمن إجابات سؤال اليوم كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية لذا يجب معرفة العوامل.

من ناحية أخرى، فإن المتغيرات التالية لها تأثير على أسعار البيتكوين:

العرض والطلب في سوق العملات.

قياس تكلفة تعدين البيتكوين.

كمية العملات المشفرة التي تتنافس.

القوانين التي تحكم شراء واستخدام البيتكوين.

ما هي قيمة العملة الرقمية؟

يمكن أن يتقلب سعر العملات الرقمية كثيرًا وأحيانًا يسجل أرقامًا قياسية جديدة وينخفض ​​بشكل حاد في أوقات أخرى وهذا ما يطرح السؤال المهم كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية الذي يهم العديد من المتداولين.

نظرًا لعدم وجود منظمة مركزية- مثل هيئة حكومية- مسؤولة عن التحكم في قيمة العملات المشفرة، فهي لا تعادل الدولار الأمريكي أو اليورو ولا توجد أسباب واضحة لتغيير قيمة العملة المشفرة في غياب كيان تحكم مركزي.

الفكرة الأساسية وراء قيمة العملات الرقمية هي أنه إذا اعتقد عدد كافٍ من الناس أنها ذات قيمة، فإن قيمتها ستزيد وفي غياب التنظيم قد يتقلب الطلب وقد تكون التحولات جذرية في بعض الأحيان اعتمادًا على عناصر أخرى مثل العرض والمنفعة والمنافسة.

ما هي العملة الرقمية؟

الأصول الرقمية المشفرة المستخدمة في التداول تسمى العملة الرقمية ويمكن استخدامها في مقابل المنتجات والخدمات والاستثمارات بطريقة مشابهة للعملات الورقية ونظرًا لأن بعض العملات الرقمية مدعومة من قبل مؤسسة مالية فقد يتم تحويلها إلى نقد عن طريق زيارة ماكينة الصراف الآلي أو البنك كما يتم تسجيل معاملات العملة المشفرة على blockchain وهي عبارة عن قاعدة بيانات رقمية أو دفتر مالي يحتفظ بالبيانات الإلكترونية لإثبات الملكية.

ماهي العوامل المؤثرة على قيمة العملات الرقمية؟

في سوق الأوراق المالية يتم احتساب القيمة السوقية للشركة بقسمة سعر السهم على عدد الأسهم القائمة هذا اعتمادًا على توازن العرض والطلب وقد يرتفع سعر السهم أو ينخفض على حسب الطلب على المنصات العالمية، وتتمتع بعض العملات الرقمية مثل البيتكوين بحد أقصى من المعروض ولا تنمو إلا بمقدار معين ولا توجد قيود توريد على العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر، ويتأثر طلب العملات بمجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك مدى فائدة العملات وما إذا كانت الشركات تقبلها أم لا، وفيما يلي بعض العناصر الإضافية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة:

التعدين:

وهو أحد العناصر التي تجيب على سؤال اليوم وهو كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية حيث أنه في سوق العملات الرقمية ترتفع قيمتها إذا ما تم ربطها بأصول حقيقية وهو ما تتجه إليه كبرى الشركات العالمية لترفع من الحد التسويقي لها.

زيادة الفائدة:

عندما تتبنى الشركات العملات الرقمية وإذا كان هناك إمكانات استثمارية فإن المنفعة تزداد وقد تتأثر قيمتها أيضًا من خلال استخدامها في بروتوكولات التمويل اللامركزي أو التطبيقات اللامركزية.

المنافسة:

من الممكن أن تفقد العملة قيمتها إذا كان هناك العديد من الخيارات والمنافسة في أسواق التداول الإلكتروني.

الشهرة في وسائل الإعلام:

عندما تتم تغطية العملة الرقمية في وسائل الإعلام تتغير الأسعار بشكل متكرر وهذا ينطبق أيضًا على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

القيمة:

عندما يتعلق الأمر بالقيمة فهناك آثار إيجابية وأخرى سيئة لغياب التنظيم في حين أن بعض المستثمرين يقدرون الاستقلالية التي تأتي دون قواعد فإن آخرين قلقين بشأن الأمن والسيطرة.

التوفر:

قد تزداد قيمة العملة المشفرة إذا كان الوصول إليها أسهل في بورصات متعددة.

ما سبب تراجع العملات الرقمية؟

لمعرفة إجابة سؤال اليوم كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية يجب معرفة أسباب تراجعها بالأول حيث تعود أسباب هذه التقلبات إلى إرهاق المشترين وهم خائفون من عدم اليقين في الصورة الكلية إلى جانب أنه لا توجد حقيقة جديدة تفسر الانخفاض في أسعار تداول العملات المشفرة، ووفقًا للمحللين فإن كل محاولة فاشلة لاختراق منطقة المقاومة فوق 20000 دولار تزيد من احتمالية اختبار النطاق السعري المنخفض بالقرب من 18000 دولار في الماضي ويفتح الركود الطريق لمزيد من التضييق النقدي ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يمثل مشكلة بالنسبة لبيتكوين وفقًا للخبراء وقد يقترب الانخفاض الحالي في Bitcoin من 15000 دولار.

من أهم أسباب تراجع سوق العملات الرقمية الأتي:

1. إفلاس شركة سيلسيوس

بسبب "ظروف السوق القاسية" أوقف مقرض العملة المشفرة Celsius عمليات سحب العملاء قبل أيام قليلة من انخفاض سعر البيتكوين إلى أدنى المستويات كما جمدت Celsius عمليات سحب وتحويلات العملاء، وقدمت شركة التشفير طلبًا لحماية الفصل 11 من الإفلاس.

وكان أحد أكبر مقرضي العملات المشفرة ومنصة التمويل اللامركزي (DeFi) Celsius مساهماً هامًا في الانخفاض في سوق البيتكوين، ومن خلال الإعلان عن أن المستخدمين قد يتلقون عائدًا سنويًا (APY) يصل إلى 18٪ عن طريق إيداع ممتلكاتهم على منصة الشركة وكان لدى الشركة ما يصل إلى 1.7 مليون مشترك، وأدارت الشركة 12 مليار دولار من الأصول بعد ان انخفض الرقم من 26 مليار دولار وتوقفت الشركة عن نشر إجمالي الأصول التي تمتلكها على موقعها على الإنترنت.

2-كارثة في صندوق ثري اروز كابيتال (3 ايه سي)

بالإضافة إلى حالات إفلاس العملات المشفرة تعثرت شركة Three Arrows Capital (3AC) وهي صندوق ائتمان للعملات ومقرها سنغافورة عن سداد قرض من Voyager Digital، وقد كانت 3AC داعمًا كبيرًا ل TerraUSD/ LUNA العملة المستقرة التي انهارت في مايو ولديها حوالي 350 مليون دولار من أصول العملة بما في ذلك USD Coin (USDC) وحوالي 15,250 Bitcoins.

وكان انهيار 3AC ناتجًا عن سلسلة من التصفية من قبل مقرضي العملات المشفرة مثل BlockFi وVoyager وCelsius منذ ذروتها التي بلغت 69000 دولار تقريبًا انخفضت أسعار البيتكوين بأكثر من 60٪ منذ بداية العام حتى الآن، ووفقًا للمحللين لم يعد يُنظر إلى Bitcoin على أنها لديها مناعة من التضخم ويتم بيعها حاليًا بسعر أقل.

3. نفور المستثمرين من المخاطرة بعد تحقيق أرباح في عامي 2020 و2021

بالرغم من النماء الحادث في سوق العملات الرقمية في الفترة الماضية إلا إن Bitcoin عام 2021 ارتفعت حوالي 70٪، وهو عائد هائل لأي فئة أصول، ناهيك عن فئة ليس لها أي قيمة حقيقية أو ثقة كاملة في أن لديها مؤسسات ماليه تدعمها.

4. السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي

يكافح الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا غير مسبوق في التضخم على عكس أي شيء شهدناه في الأربعين عامًا الماضية ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام وحتى عام 2023، على الرغم من أنه من غير المعروف عدد زيادات الإضافية التي سيتم تنفيذها لبقية العام وتشير بعض التوقعات أن سقف رفع الفائدة سيتوقف عند 3.5٪ أو أعلى، وهنا ينخفض ​​الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل أسهم التكنولوجيا والأصول المضاربة مثل العملات المشفرة وبيتكوين.

ما هو مستقبل العملة الرقمية؟

تعرضت العملات المشفرة لخسائر كبيرة في الأيام الأخيرة مع انخفاض عملة البيتكوين إلى أقل من 20 الف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام مما أثار مخاوف بشأن مستقبلها خاصة مع استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، وقد انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 915 مليار دولار، بينما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 65٪ تقريبًا إلى أقل مستوى لها في 20 شهرًا عند18 الف دولارًا.

وفي خضم البيع الجماعي للأصول الخطرة، يجادل المراقبون والاقتصاديون بأن الانخفاض في سعر العملات الرقمية ناتج عن تخلص بعض المستثمرين من تلك العملات، ومنذ أوائل عام 2021، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من تريليون دولارا، ووفقا للخبراء الاقتصادين ترتبط العملات الرقمية ارتباطًا جَوْهَرِيًّا وَهَامًّا بأداء مؤشر التكنولوجيا "ناسداك" ونتيجة لذلك انخفضت العملات بالتزامن مع الانخفاض الحاد الأخير في هذا المؤشر.

وقد ألقى الخبراء باللوم في تأخر بعض البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة على استمرار ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، واضافوا أنه لن تعود العملات للارتفاع في التداول الرقمي إلا بعد عدة سنوات "وبمقارنة الانهيار الكبير للعملات الرقمية بانخفاض عملة البيتكوين في عام 2017 بنحو 79٪ فمن المتوقع إن البتكوين لن تصل إلى أكثر من 25 ألف دولار قبل ثلاث سنوات.

وأشار الخبراء أن هذا متوقع في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا المرتبطة بما تسمى بمرحلة عدم اليقين والمخاوف من تطور تلك المعركة أو استمرارها، وهنا يميل الناس إلى الحفاظ علي مدخراتهم بدلاً من الاستثمار في هذا الوقت، وبالتالي كان هناك طلب أقل على تلك العملات بعد أن أعلنت دول معينة مثل الصين أنها لن تتعامل بها.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار العملات المشفرة مرة أخرى ولكن ليس كثيرًا ومن المتوقع أن ترتفع بمجرد استقرار الوضع السياسي والاقتصادي، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، فإن التداول في العملات الرقمية سيكون دائمًا محفوفًا بالمخاطر بسبب عوامل مثل حالة الاقتصاد وسوق الأسهم في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه قد انخفض مؤشر MVIS 100 الذي يتتبع أفضل 100 عملة رقمية بنسبة 10٪ حيث تراجعت العملات الأخرى جنبًا إلى جنب مع عمليات البيع، وهذا أحدث دليلا على أن العملات الرقمية تعاني نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

وعلى الرغم من هذه الاضطرابات يعتقد أن العملات الرقمية لها مستقبل مشرق لأنها ضرورية للعديد من المعاملات التي تكون أسرع وأكثر كفاءة من المعتاد، وكذلك للتحويلات والتبادل التجاري.

متى ترتفع عملة البيتكوين؟

توقع المحللون أن يرتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية المشفرة مرة أخرى هذا العام، بمتوسط ​​قيمة تداولها في عام 2022 بين 35000 دولار و50000 دولار وإمكانية أن تصل إلى 100000 دولار خلال الأعوام التالية بسبب زيادة الطلب، وزادت قيمة عملة البيتكوين بنحو 60٪ بنهاية عام 2021 لتصل إلى 47 ألف دولار، مرتفعة من حوالي 30 ألف دولار بنهاية عام 2020.

تمكنت العملة المشفرة من الوصول إلى مستويات قياسية عدة مرات على مدار العام الماضي وبعد ارتفاعها فوق مستوى 66 ألف دولار في أكتوبر 2021 اخترقت العملة هذا الحد وتجاوزت مستوى 67 ألف دولار في نوفمبر قبل أن تهبط مرة أخرى لتتداول عند مستويات بين أربعين الف في الفترة الأخيرة.

شهدت أسعار البيتكوين انخفاضًا حيث انخفضت إلى ما دون عتبة 40000 دولار عند أدنى مستوى لها هذا على خلفية المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وإغلاق مصانع التعدين في كازاخستان وهي ثاني أكبر منطقة تعدين بتكوين في العالم بسبب الاضطرابات السياسية، ولكن بمجرد ورود أنباء عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 7٪، وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا تقريبًا انخفضت العملة إلى ما دون ال30 ألف دولار.

ولكن هنا نتسائل عن مستقبل أكبر العملات الرقمية في العالم وكيف تعمل العملات الرقمية حيث يتوقع الخبراء أن أسعار البيتكوين سترتفع مرة أخرى بمتوسط ​​يتراوح بين 50000 دولار و60 ألف دولار وأنها ستصل إلى مستويات عالية جديدة قريبا.

ومن المتوقع حدوث ارتفاعًا في سعر البيتكوين هذا العام بسبب زيادة استخدام تقنية الويب 3، أو "ReNFT"، فضلًا عن تحول فيسبوك من موقع بسيط للتواصل الاجتماعي إلى منصة واقعية متكاملة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. والتي تم تطوير هذه المنصات بناءً عليه.

ومن أهم العوامل التي تساعد في ذلك هو ميل البعض إلى شراء أكبر قدرا ممكنا من البيتكوين بأكبر مبلغ يمكن تعدينه من أجل تخزينه للاستخدام عندما تنتشر منصات الواقع الافتراضي وغيرها من التقنيات في المستقبل، خاصةً بالنظر إلى أن المستثمرين بالعملات الرقمية الأخرى يعتمدون على البيتكوين لشرائها.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات المشفرة المهمة الأخرى، بقيادة Ethereum، هذا العام لأنها مرتبطة بحركات عملة البيتكوين، والتي من المتوقع أن تزداد هذا العام، مع احتمال حدوث بعض الهزات في الأسعار لذا يجب من أجل الحفاظ على Bitcoin أن يتدخل Elon Musk في سوق العملات المشفرة كما فعل العام الماضي.

تحدثنا اليوم عن كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية وهو من أكثر الأسئلة شيوعًا هذه الأيام نظرًا للتوجه العالمي الكبير نحو الاستثمار في العملات الرقمية بعد أن دعمها كبار رجال الأعمال في العالم إلى جانب العديد من الدول الكبرى لذا أجبنا اليوم عن هذا التساؤل بشكل مستفيض ووفرنا لك عزيزي القارئ كل المعلومات المهمة حول كيف ترتفع قيمة العملة الرقمية.