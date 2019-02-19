شاهد: مراحل تطور حيازة دول الخليج للسندات الأمريكية خلال 2018

السندات الأمريكية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاعا في استثمارات دول الخليج، لسندات الخزانة الأمريكية خلال عام 2018، بينما حافظت الصين على صدارة دول العالم المستمرة في السندات الأمريكية، رغم الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن..

تعرف على تطور استثمارات دول الخليج بسندات الخزانة الأمريكية وأكبر الدول العربية خارج الخليج، بحسب موقع “سي إن إن”.





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