  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. كيف تعمل جوجل على حماية مستخدمي هواتفها من الرسائل المزعجة؟

كيف تعمل جوجل على حماية مستخدمي هواتفها من الرسائل المزعجة؟

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:16
تضمن النسخة الجديدة من هذا البرنامج ميزة تستطيع أوتوماتيكيا اكتشاف الرسائل المزعجة أو ما يسمى بـ spam والتي ترد إلى هواتف المستخدمين من مصادر مختلفة
ستوفر جوجل أيضا لمستخدمي خدمة Google messages في عدد من البلدان كالولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك والفلبين وإسبانيا وبريطانيا ميزة Verified SMS
أبرز العناوين
تضمن النسخة الجديدة من هذا البرنامج ميزة تستطيع أوتوماتيكيا اكتشاف الرسائل المزعجة أو ما يسمى بـ spam والتي ترد إلى هواتف المستخدمين من مصادر مختلفة

أعلنت جوجل مؤخرا عن إدخال ميزتين جديدتين على خدمة Google messages لأجهزة أندرويد، لحماية المستخدمين من الرسائل الضارة والمزعجة، وجعل المراسلة أكثر موثوقية وأمانا.

وللاستفادة من الميزات الجديدة التي أدخلتها جوجل على هذه الخدمة يجب تحميل آخر نسخة من Google messages أو تحديث النسخة الموجودة في هاتف أندرويد عبر الموقع الرسمي للخدمة أو عبر متجر Google Play.

وتضمن النسخة الجديدة من هذا البرنامج ميزة تستطيع أوتوماتيكيا اكتشاف الرسائل المزعجة أو ما يسمى بـ spam والتي ترد إلى هواتف المستخدمين من مصادر مختلفة، وتمكن المستخدم من تحديد أرقام هواتف معينة لحظر الرسائل القادمة منها، وإرسال إشعار لجوجل لحظر جهات وأرقام معينة تزعجه عبر الرسائل.

كما تتحقق هذه الميزة أوتوماتيكا من الرسائل القادمة لهواتف المستخدمين، وفي حال اكتشاف أن بعض هذه الرسائل قد تحوي على روابط إلكترونية تقود إلى مواقع مشبوهة تقوم بإرسال تحذير لمستلم الرسائل وتنبيهه لمحتواها، وفقا لـ"روسيا اليوم".

كما ستوفر جوجل أيضا لمستخدمي خدمة Google messages في عدد من البلدان كالولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك والفلبين وإسبانيا وبريطانيا ميزة Verified SMS، التي ستظهر لهم شعار الشركة أو العلامة التجارية على الرسالة في حال أراد مراسلة جهة تجارية موثوقة، ليتأكد المرسل من أن الجهة التي يتعامل معها فعلا موثوقة.

جوجل تمنح 1.5 مليون دولار لمن يكتشف ثغرة في أندرويد
خرائط Google تسمح استخدام وضع 'التصفح الخفي' لمستخدمي iPhone

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...