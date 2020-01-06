وظيفة تدفع له مقابل زيارة الحدائق الترفيهية

ترغب إحدى شركات السفر في استئجار شخص للتوجه إلى أورلاندو لمدة ثلاثة أسابيع مجاناً لمراجعة أكبر المتنزهات والحدائق الترفيهية.

وأعلنت “أوشن فلوريدا” عن وظيفة جديدة لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين، لاختبار كل شيء من ركوب الألعاب، إلى الطعام والعروض وجميع المرافق الترفيهية في أورلاندو، بما في ذلك ديزني لاند واستدويوهات يونيفيرسال.

وتقوم الشركة بتغطية تكاليف السفر والإقامة الخاصة بالمرشح المقبول للوظيفة، إضافة إلى تذاكر مدينة الملاهي الخاصة بالمرشح وواحد من ضويفه، وسيحصل أيضاً على ميزانية يومية لتغطية أنشطة المراجعة.

ولن يكون على الموظف أن يقلق من طوابير الانتظار الطويلة للحصول على التذاكر، حيث ستزوده الشركة ببطاقات الدخول السريعة، إضافة إلى جهاز غو برو لالتقاط الصور التذكارية، وجهاز فيت بيت لقياس عدد الخطوات ومعدل ضربات القلب.

وإضافة إلى جميع الميزات السابقة، ستدفع الشركة للموظف مبلغ 3000 جنيه إسترليني (3900 دولار).

و في المقابل، سيُطلب من الموظف تقديم ملاحظات حول مجموعة من العوامل، بما في ذلك التجربة الكلية، وعامل التشويق في الألعاب، والهدايا التذكارية، والطعام، وحتى فرص التصوير، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتشمل المهام الأخرى أيضاً التقاط الكثير من الصور، وتصوير مقاطع الفيديو ليوميات الرحلات إلى المنتزهات الترفيهية، ليتم مشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.