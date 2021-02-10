كيف تغلب ماسك على بيزوس بمساعدة البيتكوين؟

ليس هناك أفضل من هذا استثمار، فعندما تستثمر 1.5 مليار دولار فإنك لا شك تتوقع أرباح تفوق ما تم استثماره بنسب متفاوتة وذلك خلال فترة زمنية محددة.

لكن أن تستثمر فيأتي إليك الربح في اللحظة ذاتها، ليس هذا فحسب بل تأتي الأرباح بأعلى من التوقعات، من يفعل ذلك سوى شخص واحد، بالطبع لا يوجد سوى إيلون ماسك.

بالأمس أعلنت شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) استثمار 1.5 مليار دولار في عملة بتكوين المشفرة وأنها بات تقبل الدفع بتلك العملة وذلك في إطار خطة للتسهيل على العملاء.

وفي اليوم ذاته قفزة ثروة إيلون ماسك مؤسس تسلا بنحو 2.2 مليار دولار،ويقف ماسك وراء الارتفاعات الأخيرة لعملات رقمية مثل دوجكوين وبتكوين.

وقفزت عملة بتكوين أمس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتصل الى أكثر من 45 ألف دولار، واليوم الثلاثاء نجحت بتكوين في اخرتاق مستويات الـ48 ألف دولار قبل ان تستقر عند مستويات 46.7 ألف دولار.

يأتى ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس بنحو 1.6 مليار دولار بنهاية يوم أمس الاثنين، بعد تراجعات أسهم أمازون.

وارتفعت أسهم تسلا مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الزيادة بنحو 1.3% إلى مستويات 863 دولار .

بينما نزلت أسهم أمازون بنحو 0.9% إلى مستويات 3322.9 دولار بخسائر بلغت نحو 29 دولار.

وانسحب أداء أسهم تسلا وأمازون (NASDAQ:AMZN) على ثروات بيزوس وماسك، لتنخفض ثروة جيف بيزوس إلى 193.2 مليار دولار. بينما زادت ثروة ماسك إلى 186.5 مليار دولار، لينجح مؤسس تسلا في تقليص الفارق مع بيزوس إلى أقل من 6.7 مليار دولار.