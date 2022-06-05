كيف تقلل من خسائر عملاتك الرقمية في السوق الهبوطية؟

يمكن أن تكون دورة السوق الهابطة مرهقة للغاية حتى بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الأكثر خبرة. الانخفاضات ليست غريبة على أسواق العملات الرقمية، وهي حقيقة لا مفر منها لأي نوع استثمار ولكنها ليست بالضرورة فترة سيئة دائماً.

نظرًا لأن فرص الاستثمار الجيدة تكمن في كل من الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة، إذا تم التخطيط بشكل صحيح، يمكن للسوق الهابطة للعملات الرقمية في بعض الأحيان أن تشكل فرصة دخول جيدة إلى السوق مع مخاطر أقل وأرباح أكبر. وأيضا، فإن وجود إستراتيجية تداول جيدة، بالإضافة إلى التحضير، سيقلل من خسائرك.

في هذه المقالة، سنساعدك على فهم ماهية السوق الهابطة، وكيفية التعرف عليها، وسندرج الأمور التي قد ترغب في القيام بها - والتي يجب عليك تجنب القيام بها لتقليل خسائرك قدر المستطاع.

ما هي سوق العملات الرقمية الهابطة؟

ببساطة ، تحدث السوق الهابطة عندما تستمر أسعار العملات الرقمية في الانخفاض لفترة طويلة من الزمن وتتميز بالانخفاضات بنسبة 20٪ على الأقل من مستويات الارتفاع الأخيرة. أثرت مجموعة من الأخبار السيئة على الأسواق مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للعملات الرقمية العالمية بأكثر من 60٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3 تريليون دولار إلى 1.25 تريليون دولار في وقت كتابة هذا المقال. كما انخفضت عملة البيتكوين (BTC)، وهي العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية، بنسبة 56٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي. لذا، إذا كنت تتساءل عما إذا كنا في سوق هابطة، فالإجابة هي نعم!

كيف تنجو من سوق العملات الرقمية الهبوطية؟

بغض النظر عن كمية خسائرك هذا الأسبوع، إليك بعض النصائح حول التقليل منها:

1. التزم بخطة التداول الخاصة بك

تذكر أنه يجب عليك التداول، وليس المقامرة بأموالك! على الرغم من وجود عوامل الانتظار وعدم اليقين في كل من التداول والمقامرة، حيث أنك في الحالتين تضع رهانًا وتنتظر نتائجها، إلا أن وجود الخطة تحدث فرقًا كبيرًا. في هذه الدورة الحرجة من سوق العملات الرقمية، ننصحك بالالتزام بإستراتيجية التداول الأصلية الخاصة بك. كما يمكنك اغتنام الفرصة لإعادة النظر في أهدافك ومقدار تحمل المخاطر. تأكد أيضًا من تنفيذ إستراتيجية خروج جيدة أو وضع واحدة لوقف الخسارة.

على الرغم من أنه يمثل تحديًا أن تجد الوقت للتركيز بعيدا عن المشاعر، فقد يكون هذا وقتا جيدا لمعرفة المزيد عن الأسواق والمشاريع، مما يقودنا إلى نصيحتنا التالية!

2. قم بالبحث المتعمق

شعارنا دائمًا هو البحث ثم البحث ثم البحث.ابحث عن أي عملة قبل وضعها في محفظتك. بدلاً من الشراء متأثرا بالحماس أو الخوف، اقرأ ما تعد به الورقة البيضاء للمشروع بما في ذلك القيمة السوقية الإجمالية للعملة، والمشروع وراء العملة وحالات استخدامها، وسمعة المطورين والفريق، والتكنولوجيا الأساسية، والجدول الزمني أو خارطة الطريق. سيساعدك هذا على الحفاظ على هدوئك طوال الاضطرابات غير المتوقعة في السوق وتحملك للكثير من التقلبات.

3. لا تستسلم للخوف أو التشاؤم وتجنب ردود الفعل العاطفية

من سمات المتداول الجيد معرفته متى يجب أن يحتفظ بالعملات الرقمية ومتى يشتري والأهم من ذلك متى يبيع! أثناء التداول في الأسواق الصاعدة، من السهل جدًا أن تنسى كم هو مروّع أن ترى محفظتك الاستثمارية تفقد قيمتها. لكن تذكر: الأسواق الهابطة لا تدوم. في الاستثمار اللامركزي مثل العملات الرقمية، أنت وحدك المسؤول عن أموالك، لذا كن مدركًا لحقيقة أن الذعر سيكلفك الكثير من المال.

4. التنويع

قد تبدو هذه النصيحة محفوفة بالمخاطر، ولكن بالطبع، لا توجد نصيحة واحدة تناسب الجميع، ولكن "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة" أثبتت أنها نصيحة جيدة. بالنظر إلى حقيقة أن جميع العملات الرقمية أقل بكثير من أعلى المستويات سعرية لها على الإطلاق، فقد تكون هذه فرصة شراء جيدة لتنويع محفظتك.



5. شراء الانخفاضات

يجب أن يستفيد كل متداول من حركات المد والجزر في السوق. قد ترغب في البحث عن عملات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. لكن كن حذرًا أثناء القيام بذلك، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا للوافدين الجدد هي شراء العملات الرقمية بأموال لا يمكنهم تحمل خسارتها. خطأ شائع آخر هو الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض عندما يجب عليك فعل العكس وهو شراء السعر عند الانخفاض!